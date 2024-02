¡Mandaron hasta a el perro! Todo sea por una pulsera para BSB

León, Gto.- "Bruno es un amor". Es un perrito de cuatro años de la raza Calupoh, que fue a formarse para obtener una pulsera de los Backstreet Boys, para su dueño, para su papá humano quien por cuestiones de trabajo no pudo ir a formarse y le dará una sorpresa.

Con cartel en mano, familiares de Miguel Angel Flores, llegaron al lugar para formarse en las filas y obtener sus pulseras.

"Llegamos a las 06:30 horas de la mañana, soy de los papás de "Bruno" y su otro papá no pudo venir. Hice una carta y vine con la manda, es sorpresa, él llega a las tres de la tarde a casa y espero que lloré de felicidad al ver que "Bruno" vino por su pulsera", dijo Juan Alberto Flores.

El peludo amigo cumplirá cuatro años en mayo próximo y es el único "niño" de la familia, "es raza Calupoh, mitad Lobo Mexicano y mitad Husky", dijo Juan.

Además, Juan Alberto agradeció a las personas, quienes se mostraron empáticas ante el gesto del canino, quien pasó tres horas y media formado en la fila para obtener su pulsera.

"En la entrada no me dijeron nada, me dejaron pasar y la gente me apoyó, creo que esto ya se viralizó en redes pero espero que Miguel no lo vea para que sea de verdad una sorpresa", contó.

"Hola mi nombre es Bruno y yo vengo en lugar de mi papi humano, que trabaja para mis croquetas y mi pollito. Es super fan de BSB. ¿Pueden poner la pulsera en mi collar?, así mi papi pueda verlos, solo quiero darle una alegría de las muchas que me da mi por favor", se leía en la cartulina que acompañaba a Bruno.

El objetivo, se logró, Bruno consiguió la pulsera, la que le fue sujeta en su collar y así, su dueño podrá cantar su canción favorita: "I want It that way".