Afrontan sequía con seguro catastrófico

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, dio a conocer que el estado ya contrató un seguro contra gastos catastróficos para poder atender el problema de la sequía, pues el pronóstico para este año es que no será llovedor, por lo que la escasez de agua de lluvia se podría acumular por tercer año consecutivo.

Sin embargo, el recurso que podría obtenerse por el seguro catastrófico no ha sido el único dinero que se ha invertido para aminorar la sequía. Previamente a productores afectados por la sequía del ciclo otoño-invierno, los cuales no tuvieron para poder sembrar, se les apoyó para que pudieran sembrar en el primavera-verano y antes, los Módulos de Riego de todo el estado recibieron hasta 350 mil pesos para poder pagarle a sus trabajadores, ya que al no cosechar en el ciclo otoño-invierno, no pudieron solventar ese gasto; sin embargo, el tema de la lluvia vas más allá de pesos y centavos.

José Francisco Gutiérrez Michel explicó que la sequía por la que atraviesa el estado es porque en 2020 apenas llovieron entre 450 mil y 490 mil milímetros, cuando el estado tenía lluvias promedio de 600 mil milímetros, lo cual lo dejó muy por debajo, aunado a que ya se arrastraba la sequía del año anterior, que tampoco fue llovedor.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Miles de familias en riesgo por falta de agua

A causa de la sequía, en 2020 se tuvieron pérdidas de sorgo y maíz, pues las plantas no alcanzaron a despuntar y otras que esperaban el agua de lluvia se secaron.

Para el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, el tema se complica porque con el agua que se tiene en presas como la Solís, en Acámbaro, o la Purísima, en Guanajuato, sólo alcanzará para regar el ciclo primavera-verano y el otoño-invierno prácticamente sería un hecho que no se llevaría a cabo.

El otro escenario es que las tierras que se regaban con el agua de la presa de Allende no van a producir ni siquiera el primavera-verano, pues la presa se quedó sin agua; en 2018, la presa Ignacio Allende tuvo tanta agua que terminó por desbordarse y tuvo que ser abierta, lo que ocasionó que el agua excedente se fuera desde San Miguel de Allende hasta Celaya e inundara algunas comunidades e incluso a la planta Honda, que tuvo que parar producción por varias semanas.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, los 46 municipios del estado enfrentan algún grado de sequía, de los cuales 19 presentan un estatus de sequía extrema.