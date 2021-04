Miles de familias en riesgo por falta de agua

León, Gto.- No podremos soportar una sequía más, así lo dieron a conocer productores agrícolas de la zona Sur de León. Nos contamos por miles de familias las que dependemos de la presencia de las lluvias. Suman ya al menos dos años en los que se han registrado pérdidas económicas al no lograrse cultivos de trigo, cebada, maíz blanco entre otros.

“Además de la ausencia de lluvias, es necesario que el gobierno del estado en conjunto con el local, a propiciar acciones que lleven a establecer un precio de garantía en la comercialización de granos”, señaló Celso Martínez Cuéllar.

Entrevistado en el desarrollo de sus faenas, Celso Martínez platicó que durante los últimos cinco años, las lluvias no han sido las esperadas para el fortalecimiento del campo guanajuatense, “En algunas ocasiones esperamos que lleguen en el momento que deseamos, pero la madre naturaleza nos juega y mucho puede que sean pocas o que de plano llegue en grandes cantidades y por cortos tiempos y que igual nos perjudican”, agregó.

A decir del productor, una de las zonas más afectada por el panorama de sequía se concentra en la zona sur del municipio, en donde se concentra además del problema la escasez de lluvias y las altas temperaturas, se encuentra el derivado de la comercialización, que se concentra en unas cuantas personas que imponen sus precios en ausencia de una lista de precios oficiales.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Al 30% de su capacidad las presas de León

Desde octubre del año pasado no se ha registrado una sola lluvia de gota, que dio como resultado que de un predio de 4 hectáreas con buena presencia de lluvias se cosechaba poco más de 20 toneladas de cebada o trigo, pero solo se obtuvieron cuatro lo que representa una por cada hectárea.

Inclusive en algunas ocasiones no contamos ni con lo necesario para hacer las faenas de limpieza del campo precio a la temporada de lluvias, que decir la compra del grano y de insumos, ese es otro tema, “No hallamos para dónde hacernos, las deudas crecen, lo que sacamos no son suficientes para seguir sembrando” concluyó.

Sin siembras, no hay pastura para el ganado

“Nos afecta y mucho el que no llueva, dependemos de ellas para producir granos y también para tener pastura para el alimento de los animales”, respondió José Ángel al ser abordado en el campo.

Algo que es cierto es que cada vez, caen menos las lluvias al año “Ya no sabemos ni qué hierbas cocer para alivianarnos de este empacho que no nos deja salir adelante”, pues con la intensa sequía ni hierba crece se ve afectado el ganado que no tiene alimento y, claro mucho menos hay dinero para comprar alimento, aseguró el hombre del campo.

Entre las siembras que han resultado afectadas, por el intenso estiaje son: el trigo, maíz blanco, sorgo, cebada, avena y alfalfa.

Hablar de pérdidas son muchas e incalculables si las sumamos, es urgente que el gobierno voltee a vernos y decida dar el apoyo para salvar al campo, que se encuentra en sus últimas bocanadas de aire, pues un productor pequeño puede perder hasta los 100 mil pesos, dinero que logró por medio de un préstamo y sin cosechas para vender, el panorama se pone muy difícil, urgen acciones para salvar a las miles de familias que dependen de la actividad agrícola en León, en el estado y en todo el país, finalizó José Ángel.