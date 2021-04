Advierte personal de salud: si no nos vacunan, habrá paros

El personal de salud de hospitales públicos y privados de Guanajuato está laborando bajo protesta debido a que no han recibido la vacuna contra la Covid-19 e incluso no se descarta que pudieran hacer paros de labores escalonados como medida de presión a la autoridad federal para que los proteja, pues el esquema original de vacunación señalaba que serían los primeros en ser protegidos.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que de los más de 60 mil trabajadores del sector salud, tanto de hospitales públicos como privados, el 58% no ha recibido ni siquiera la primera dosis contra la Covid-19.

“Es muy importante que se proteja a todo el personal de salud, es un llamado respetuoso pero exigente para que nos hagan llegar las vacunas para que el personal de salud siga haciendo sus acciones, porque no se detienen los accidentes, sigue habiendo pacientes, hay personas que se les ha rezagado o diferido su procedimiento quirúrgico por atender la contingencia sanitaria en los hospitales, porque sigue habiendo necesidad de pacientes con enfermedades crónico degenerativas, que de no mantenerse bien controladas y si les da Covid, se les puede complicar todavía más; porque hay que atender a los niños con cáncer; porque hay que seguir trabajando en programas como el cáncer cervicouterino; el cáncer de mama; hay que seguir dando consulta en los servicios de urgencia; hay que seguir visitando las comunidades, ese es el trabajo del personal de salud, de todos los profesionales que conforman el sector salud en toda las instituciones y que no están protegidos todavía”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez comentó que recientemente platicó con el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Guanajuato y quien le dijo que de no ser vacunado el resto del personal, habría paro de labores.

“Me dijo que van a trabajar utilizando un moño negro como una forma de manifestar su inquietud para ser vacunados, trabajadores de la salud en hospitales públicos, privados y de todos los que conforman el sector salud y no lo veo como una amenaza, pero sí nos están avisando que de no recibir su vacuna, harán paros escalonados”.

Primero los médicos

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalara que los médicos deberían de esperar a que les toque la vacuna, conforme a su edad, porque los que seguían eran los maestros, el Secretario de Salud de Guanajuato señaló que si bien es importante el regreso a clases, la prioridad es tener vacunado al personal médico que sigue salvado vidas.

“A todo el personal de salud les hemos llamado héroes, pero pues no los hemos vacunado y asumimos la responsabilidad que nos toca en hacer las gestiones para que lleguen las vacunas para el personal de salud de instituciones privadas, para el personal activo, para el personal en retiro pero que sigue atendiendo a personas probables o sospechosas y que también están poniendo en riesgo su salud”.