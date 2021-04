Inminente tercera ola de contagios

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que la llegada de la tercera ola de contagios de Covid-19 es inminente, por lo que manifestó su inquietud porque en varios actos proselitistas no se están respetando los protocolos sanitarios e incluso, algunos candidatos no usan siquiera el cubrebocas.

Daniel Díaz Martínez advirtió que la tercera oleada de Covid-19 es casi un hecho y adelantó que viene fuerte, pues en países de Europa así se ha estado manifestando, por lo que dijo que aún es tiempo de evitar que ésta llegue, si se llevan a cabo las medidas sanitarias que desde hace un año se han estado recomendando.

“Lo que estamos viendo en otros países de Europa es que (la tercera oleada) viene fuerte, nosotros esperemos que no sea como lo que vivimos en diciembre y enero; sin embargo, nosotros no hemos dejado de mantener la reconversión de camas y de tener los recursos necesarios y de seguir trabajando en equipo con las otras instituciones, porque sigue habiendo casos, sigue habiendo pacientes, sigue habiendo defunciones, esto no está controlado todavía”.

Cuestionado sobre si hubiera un retroceso en el semáforo de reactivación económica, las campañas deberían suspenderse, Daniel Díaz Martínez señaló que la Secretaría de Salud no tiene la facultad para determinar ello, por lo que reiteró que lo único que podría servir es aplicar correctamente los protocolos sanitarios, sobre todo la ciudadanía en general.

“Yo no tendría la capacidad de tomar esa decisión (suspender las campañas). pero como lo estamos haciendo ahorita, vamos a seguirle pidiendo al ciudadano que cuide su salud y sí señalar todas aquellas actividades que representen un riesgo para la salud, como pueden ser las aglomeraciones por cualquier tipo, un evento proselitista, un festejo, un bautizo, un viaje, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto como ciudadanos”.