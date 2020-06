Adquieren chalecos balísticos con gasto adicional

León, Gto. El manejo en las reglas y requerimientos por parte de Servicios Generales costó al municipio un gasto extra de un millón 150 mil pesos en la compra de 335 chalecos balísticos; que bien pudieron representar más equipamiento para poco más de 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló la regidora Vanesa Montes de Oca, durante sesión virtual de Ayuntamiento.





La edil, dijo, "es incomprensible que de las tres propuestas participantes dos no cumplían por no ser de la misma marca el chaleco y la placa para efectos de garantía, pero los tres incluyendo al ganador fueron enviados a pruebas y todos la aprobaron", no me explicó señaló.

Hablamos de poco más de un millón 150 mil pesos que salieron de los impuestos de los leoneses, los que se pagaron de más al vendedor a quien se le realizó la compra de material similar en el mes de diciembre, esto pone en tela de juicio la calidad de las decisiones que se toman en el tema de adquisiciones.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Por coronavirus, podrían cerrar 3% de empresas de calzado en Guanajuato

En la pasada compra no se presentó es este problema, ¿porque ahora sí? cuestionó Montes de Oca, no se puede estar disponiendo a diestra y siniestra de dinero público, siempre se tiene que ver las mejores opciones, claro no se trata mucho menos de poner en riesgo la vida de nuestros uniformados.

Destacó que la compra de los 335 chalecos balísticos representaron un gasto de 6 millones 897 mil 650 pesos con un valor por unidad con IVA de 20 mil 590 pesos, según propuesta de GIRAMSA SA de CV.

Mientras que de acuerdo a la propuesta de Compañía Mexicana de Protección S de RL, de CV, ascendía a un monto total de 5 millones 747 mil 394 pesos, con un precio por unidad de 17 mil 747 pesos con 40 centavos, detalló la informante.

Yo creo que sería importante saber en dónde surgen estas nuevas condiciones de compra, al final de cuentas las tres propuestas tienen la misma validez y garantía del producto.

A través de una imagen de pantalla que compartió a El Sol de León, la regidora priista.