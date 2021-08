Acuerda Fondos Guanajuato convenios para reactivar la economía de las empresas

León, Gto.- Fondos Guanajuato acordó convenios con Cámaras Empresariales de León y el Estado, para repuntar la economía de sectores productivos como calzado, comercio, turismo, industrial, construcción y automotriz, poniendo a disposición créditos de hasta 180 mil pesos, así lo informó el titular Juan Antonio Guzmán Acosta.

“Yo me he estado reuniendo con las cámaras y los organismos, por ejemplo con el presidente de CMIC, estuve con la presidenta de Canaco, pero me he estado reuniendo yo en lo individual para saber sus necesidades y diseñar programas a la medida si es necesario”, mencionó.

Hasta el momento ya se firmó un convenio con la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) Servicios y Turismo León, para comenzar a promover los programas de créditos que tienen disponibles y también se han tenido reuniones con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Guzmán Acosta señaló que desde CMIC la necesidad es que los pagos de las obras públicas que se realizan en distintos municipios de Guanajuato, se dé el pago con mayor puntualidad, ya que los cobros llegan a demorarse hasta 4 meses, por los cortes presupuestales que tienen los gobiernos cada año.

“Cuando me reuní con el presidente de CMIC me decía, nosotros siempre en el sector de la construcción hemos tenido un problema, que gobierno cierra sus pagos en noviembre y los abre en marzo, entonces son 4 meses que no tenemos cobro y por la pandemia necesitamos financiamiento, entonces acordamos en trabajar y apoyarlos con un esquema”, dijo.

La idea es que Fondos Guanajuato pueda financiar sus proyectos en el sector de la construcción, en lo que pueden recibir el pago de las obras públicas que tienen pendientes y así no dejar de operar.

Uno de los programas más populares es para reactivar a las micro y pequeñas empresas, mismas que tienen de 1 a 50 empleados y pueden obtener de 25 mil hasta 180 mil pesos, los plazos de créditos van desde los 36 meses, incluyendo un periodo de gracia de 3 meses, con una tasa de interés del 10 por ciento anual y como incentivo aplican descuento del 2 por ciento por pago puntual.

El director de Fondos Guanajuato comentó que desde que tomó el cargo en el mes de abril, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le solicitó acudir con los empresarios e identificar sus necesidades y así apoyarlos en sus diferentes proyectos para reactivar los empleos y la economía.

“Desde que me invitó a trabajar el gobernador a Fondos Guanajuato, fue con el objetivo de ver cómo potenciamos a la economía guanajuatense a través de la labor de Fondos Guanajuato, yo traigo ese mandato desde inicio”, expresó.