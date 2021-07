Acude a Feria de Verano de León para agradecer milagro

Acompañada por sus dos figuras de la Virgen Divina Infantita y la imagen del Santo Niño de Atocha, Jade Osorio Durante, oriunda de San Luis Potosí, arribó a la Feria de Verano 2021 para “llevarlos de paseo” porque dice le hicieron el milagro de sanar de Covid, cuando estaba por morir.

La mujer de 41 años comentó que durante más de tres horas viajó en autobús acompañada de sus imágenes, de las que nunca se separó cuando estuvo enferma.

“Pensé que no la iba a librar, me habían dado 24 horas para entubarme, pero le pedí con mucha fe y me lo concedió, porque estaba bien enferma, pensé que ya era mi hora”, explicó.

Cada año venía a la Feria de enero, pero ahora también quería conocer los protocolos de salud que se implementan en la Feria de Verano León 2021.

“Después de un año y medio sin feria, de estar encerrados hay que agradecer a Dios porque estamos vivos. Todavía hay gente que no cree que existe la enfermedad”, comentó.

Jade si quedó con secuelas, porque se le cae mucho el cabello y aunque al principio le dijeron que necesitaba respirador ya no lo usa. Está feliz porque está viva.

La entrevistada no sabía si iba a comprar algo en el recinto, sólo fue a llevar de paseo a sus imágenes, pero no se quita su cubrebocas porque sabe que puede estar expuesta a la enfermedad.

“Ojalá que la gente se dé una vuelta por la feria porque hace daño estar tanto tiempo encerrados”, finalizó.