Acierto no haberse adherido a Insabi: Diego Sinhue

IRAPUATO, Gto. (OEM-Infoermex). Guanajuato tomó la mejor decisión de no haberse adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues el guanajuatense sigue siendo uno de los mejores sistemas médicos que tiene el país y para este año le serán destinados 14 mil millones de pesos para fortalecerlo.

Así lo señaló el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien recordó que en noviembre de 2019 le comunicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que no le entregaría el sistema de salud al Gobierno Federal y éste le dijo en un evento en Tierra Blanca que entonces se iba a ver quién era quién en ese rubro.

En lo que va de la pandemia nunca se ha saturado el sistema de salud estatal. Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

“Tomamos la mejor decisión en ese noviembre de 2019, de decirle con mucha pena y respeto al presidente que no le íbamos a entregar el sistema de salud, porque en Guanajuato sabemos hacer las cosas bien”, dijo el mandatario estatal durante su visita a Irapuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que Guanajuato pasó muchos años “construyendo un sistema de salud muy fuerte, nos ha costado mucho a los guanajuatenses tener hospitales , clínicas y médicos de primer nivel y pasárselo al IMSS o al ISSSTE, que serían los que lo iban a administrar, pues no era lo correcto, porque el IMSS e ISSSTE vienen acarreando muchos problemas, están programando cirugías dentro de mucho tiempo, las citas con los especialistas ni se diga, la medicina que no hay y todavía les vamos a dar 635 clínicas y hospitales, 24 mil trabajadores para que ellos los administren”.

Las unidades de salud de Guanajuato son modernas y certificadas. Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo recordó la plática que tuvo con el presidente cuando le dijo que no se iban a adherir al Insabi.

“Yo le dije 'presidente, creo que se les va a hacer bolas el engrudo, mejor denos chance de nosotros seguirlo llevando' y el presidente dijo en un evento en Tierra Blanca y dijo 'aquí el gobernador está diciendo que él se hace cargo del sistema de salud de Guanajuato' y me dijo públicamente 'vamos a ver quién es quién en el tema de salud' y le dije 'le entramos al reto'”.

Inclusive, compartió que algunos gobernadores, de los cuales reservó su nombre, le confesaron que fue un error haberse adherido al Insabi, pues esto les acarró varios problemas en la atención médica y la ciudadanía les cobró esta mala atención a los mandatarios.

Sus unidades de salud de Guanajuato no están adheridas al Insabi. . Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

“Hoy yo te lo puedo decir, muchos gobernadores no lo van a decir públicamente, pero me lo decían a mí en lo corto, algunos ya no están y se arrepentían de haber entregado su sistema de salud, porque ya no tenían la decisión de comprar medicamento ni de hacer nada, pero la gente les seguía cargando el costo a ellos y les reclamaba y no podían decir 'no me toca', porque la gente votó por ellos y le piden respuestas y es difícil”.

El Gobernador de Guanajuato destacó que actualmente el estado tiene un surtimiento de medicamentos de 95% y por dos años consecutivos el Gobierno Federal le ha reconocido con el Premio Nacional de Calidad en Salud y el Mérito por la Mejora Continua, así como los distintivos que han objetivo hospitales, uno de ellos el Reconocimiento a la Calidad 2021.