A partir de esta semana, sólo bajarán al Malecón los autos pequeños

León, Gto.- El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, dijo que a partir de esta semana la señalética que prohibirá el pasó a vehículos que midan más de 2.50 metros quedará instalada.

En este sentido, el funcionario municipal detalló que sólo podrán pasar autos pequeños y quienes no cumplan con el reglamento serán acreedores a multas de hasta cuatro mil pesos que se cobran como parte de las sanciones municipales.

“Vimos la semana pasada un tráiler de doble caja, ¿Cómo llegó eso ahí? Los vamos a estar reforzando y esta semana estaremos haciendo los ajustes, lo que hemos visto es que hay vehículos que tienen dimensiones y los choferes las desconocen. Vimos también una ambulancia y no cabe, no podemos incrementar la altura de los puentes. Lo importante es que las dimensiones de arriba de 2.50 metros ya no van a poder pasar”, comentó.

Tras la ola de accidentes que se han registrado en los pasos a desnivel del Malecón el municipio optó por colocar vibradores para avisar a los conductores que hay puentes que miden y prohíben el paso de vehículos grandes y durante los últimos días esos puntos también son vigilados por elementos de la Policía Vial para evitar más choques.

Jiménez Lona aseguró que será esta semana cuando quede lista la señalética para que los conductores cuenten con una herramienta más y evitar que intenten bajar al Malecón y dañar las estructuras.

“Ahorita estamos trabajando con Policía Vial, de hecho si van ahorita van a ver elementos en cada uno de los accesos, la idea es que esta semana quede ya resuelto, lo que estamos viendo es incrementar la señalética porque aunque se pusieron los vibradores estamos viendo que siguen sin darse cuenta”, agregó.

Y es que pese a los intentos que ha hecho el municipio para evitar accidentes en estos puntos todavía en días recientes se han registrado choques. En este tenor, el presidente municipal comentó que lo que buscan es evitar una desgracia que todavía no ha ocurrido ya que han detectado que algunos de los conductores van distraídos.