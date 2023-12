Abrirá Salón de la Fama del Club León

León, Gto.- En la calle Constancia de la colonia Obregón está escrita la historia del Club León desde sus inicios hasta la actualidad. El doctor Primo Quiroz Durán, unió su pasión por el equipo y su amor por el “Barrio Arriba” con un museo que cuenta con más de 20 mil fotografías.

Local 5 empresas de alta importancia en México que fueron fundadas en el bajío

Asimismo, contó que no ha pensado si la entrada tendrá algún costo significativo pero por lo pronto espera que el Instituto Cultural de León lo arrope en su proyecto, al mismo tiempo espera que se reactive la economía de la zona con turistas que lleguen a visitar el municipio.

“Soy médico cirujano desde hace 55 años y toda mi vida me la pasé reuniendo cada momento y etapa significativa del Club León, antes este museo lo tenía en una granjita que es de la familia, pero decidí traerlo a la ciudad porque quiero que todos lo vean y sientan el gran cariño por el equipo”, manifestó.

Informó que el museo cuenta con un acervo fotográfico de más de 20 mil imágenes ordenadas y clasificadas, por ejemplo, hay una foto del año 1908 en donde está plasmado el origen del Club León que es en las tenerías, de ahí surgió el fútbol en la ciudad en 1922, hay otra foto del año 1928 que es donde “La Fiera” tiene sus raíces en el Unión de Curtidores.

“Desde el 20 de agosto de 1944 que es cuando nace el Club León y a partir de ahí hay fotos artistas leoneses plasmaron, casi 240 futbolistas que se han colocado por su importancia y de cada año, ordenadas por año, década, además está adornado afuera de murales que los haber formado parte del equipo campeonísimo”, dijo.

Primo Quiroz, señaló que El Salón de la Fama cuenta con trofeos que datan de los años 1922 y 1923 del Club Atlas de la liga leonesa que empezó en esa época, la familia Cervantes se los regaló al doctor y él los colocó con mucho amor.

Recordó que el equipo se formó en la tenería que pertenecía a don José Pilar Ramírez Servín, quien fue primer presidente del Club León, en la esquina de Aquiles Serdán y Cuauhtémoc. Ahí fue la primera junta para inscribir al equipo en liga mayor.

COLABORACIÓN

El doctor Primo Quiroz, indicó que una de sus mayores ilusiones es que el día de la inauguración del El Salón de la Fama acuda el presidente y los jugadores así como los deportistas de las fuerzas básicas para que conozcan la historia del equipo de la ciudad de León.

“El día de la presentación hubo cercanía con el presidente del equipo de fútbol donde aproveche para invitarlo a la inauguración, me gustaría que vinieran porque esto es para ello por otro lado que vengan los muchachos de las fuerzas básicas que están en la sub 17, sub 15 y todo eso para que le empiecen a tomar cariño al equipo”.

EL SALÓN DE LA FAMA

Una de las tantas reliquias que puedes encontrar en El Salón de la Fama es un banderín del 20 de agosto de 1944 y los cinco escudos de la historia que tuvo así como la fotografía del primer equipo del 20 de agosto y la foto de la Concachampions.

En cuanto a las playeras no están todas, solo algunas debido a que colocó las más significativas y que fueron regalo de los jugadores que son sus amigos.

ESPACIO REFERENTE A LA CIUDAD

El doctor Primo explicó que su mayor deseo es que el museo permanezca pues es fiel creyente que noticias como estas abonarán de forma positiva a la ciudad debido a que se ha visto manchada por los crímenes e inseguridad

“Yo quisiera asegurar la continuidad de este lugar porque yo tengo 80 años, no me vaya a pelar y luego qué va a pasar. El transmitirles a mis hijos y nietos mi pasión confío que lo cuiden y mantengan pero yo quiero tener la seguridad y esta oportunidad que me da el Instituto Cultural de León de darlo a conocer bajo su abrigo es muy importante porque yo considero un lugar digno porque lo he hecho con mucho cariño sin ayuda de nadie”.

Local Conoce a Óscar Nova, dueño de los restaurantes “El Gaucho Tradicional”

Cabe mencionar que en una fotografía que está en la entrada del museo data de 1908 y refleja la tenería Miranda y en ella aparece al frente un niño que es el abuelo del doctor Guadalupe Durán quien fundó la Cámara de la Industria de la Curtiduría 34 años después en 1942.