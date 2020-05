Abren este lunes empresas del calzado, centros comerciales y oficinas de Presidencia Municipal

León, Guanajuato.- A partir del lunes primero de junio reabrirán en un 30% de su capacidad las empresas de calzado, los centros comerciales y algunas oficinas de la Presidencia Municipal.

“Es momento de dar los primeros pasos”, dijo el presidente municipal de León, Héctor López Santillana, durante la presentación del posicionamiento del Plan de Reactivación ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Estos mismos requisitos se mantienen en los restaurantes, hoteles y comercios tanto formal como informal.

Soy muy claro en señalar que bares, cantinas, antros, gimnasios y clubes sociales deberán permanecer cerrados hasta que el semáforo de reactivación esté en verde

Santillana pidió no bajar la guardia y evitar relajarse ante la situación pues “estamos en la etapa más difícil”, por lo que aclaró de manera contundente que no cuentan con las condiciones para la reapertura de otros sectores ni para realizar ningún tipo de reuniones masivas.

Explicó que se trata de una reapertura gradual y de esa manera favorecer a que la llegada de la nueva normalidad sea más rápida para beneficio de todos y todas.

No es un retorno completo sino solamente el primer paso, el punto de partida responsable y bajo el principio de máxima precaución. No significa que se pueden abrir todos los negocios de manera automática, no significa que podemos hacer fiestas sociales o religiosas ni ningún tipo de reuniones

Aseguró que la autoridad estará actuando con la contundencia necesaria para el municipio no se vea afectado sólo por la irresponsabilidad de unos cuantos, pues el virus no ha desaparecido.

Dijo que también están revisando la posibilidad de incrementar la aplicación de pruebas para identificar el Covid-19 de manera oportuna para que se aíslen en sus hogares y así evitar más contagios.