Abandonan productores el campo ante el poco apoyo federal

De alrededor de 24 mil productores que forman parte del Distrito de Riego 011, cerca de mil han decidido vender sus terrenos y abandonar el campo, debido a factores como la escasez de lluvia y que cada vez es más complicado vivir de la producción por el poco apoyo por parte de la Federación.

Se han visto dificultades, más ahora con la Federación, pero es importante que el campo permanezca. Agustín Robles Montenegro | Presidente del Distrito de Riego 011

Así lo dijo Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, quien mencionó que es necesario que el campo siga prevaleciendo, no sólo en Guanajuato, sino a nivel nacional, ya que se ha visto que por la llegada de la industria y por el poco apoyo de la Federación, los campesinos deciden vender sus tierras y dedicarse a otros oficios, como irse de obreros a las fábricas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Ruegan floristas que hagan altares en casa

Mencionó que esto también se debe también a que las nuevas generaciones de campesinos, como los hijos del productor, se desaniman ante la ausencia de lluvias, al tener alguna plaga o por la ausencia de programas que permitan sacar adelante sus parcelas, lo que los llevan a abandonar la agricultura.

“El campesino original, el señor grande, no vende sus tierras, lo que hace, es que cuando muere reparte sus hectáreas en sus hijos, pero cuando un joven agarra la tierra ya no quiere trabajar, entonces la mejor solución para ellos, es vender las tierras, para no tener problemas como los que están presentando ahora.

“Una parte del sector ha vendido sus tierras, y quien la vende es para irse a trabajar a las fábricas, con el riesgo de que éstas cierren, porque sí podría suceder (...) todo se acaba y todo tiene un tiempo de vida, pero la producción debe de permanecer y el productor debe de mantener sus tierras, abandonar el campo no es el camino correcto”.

El presidente del Distrito de Riego 011 comentó que pese a la escasez de lluvias que cada año esta más presente, las plagas y más problemáticas que pueden presentarse en el campo, es necesario que la producción nunca pare, y que en lugar de dar por perdido al sector, este se siga fortalecimiento e impulsando, al ser vital para la alimentación de las personas.

“La tierra tiene una esperanza, la gente del campo es muy noble, tienes todas las ilusiones en que el año que entra, va a llover y cosechar, y hace lo posible por sembrar (...) sabemos que la gente del campo tiene complicaciones y difícilmente se le ayuda”.

Por ese motivo, Agustín Robles Montenegro dijo que estarán solicitando el gobierno estatal y federal, apoyo para el Distrito de Riego 011, con el objetivo de no descuidar los módulos y ampliar algunos empleos del campo y así, para poder darle mantenimiento a la infraestructura agrícola.

A pesar de las complicaciones, no abandonará el campo

Pese a que son varios los productores que han decidido abandonar el campo y vender sus parcelas; el campesino Víctor Manuel Mosqueda Cabrera dijo que su vida seguirá estando el campo aún con la falta de apoyo, pues señaló que es un trabajo que siempre será necesario, al proveer de alimentos a las familias.

El productor aseguró que ha conocido algunos campesinos que deciden dejar de trabajar sus tierras y venderlas, pero además, que esto se debe a que cada vez es más complicado que los jóvenes quieran dedicarse al campo, pues prefieren dedicarse a actividades como irse a empresas, que estar batallando en sus parcelas y esperar a que el Gobierno Federal pueda seguir apoyando a lo campesinos.

“La tierra en el campo es muy variable, a veces se presta para trabajar y otras veces no, pero hay que trabajarla, debe permanecer, pero ahorita los jóvenes no se quieren dedicar al campo, porque ya lo ven complicado”.

El campesino contó que a pesar de las dificultades él continuará dedicado a la agricultura; e incluso, a uno de sus hijos le ha interesado continuar el oficio, por lo que le ha estado enseñando el noble trabajo y todos los cuidados que requiere el campo.

“Pienso dedicarme a esto siempre, no se leer, pero si sé cultivar y sembrar de todo”.