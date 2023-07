Abandonan a cocodrilo en presa de León

Cada vez es más común el abandono de animales exóticos. En una presa ubicada en la comunidad Corral de Piedra, fue localizado un cocodrilo . En la ciudad de León no había ocurrido un evento de esta magnitud por lo que ha ocasionado asombro a los ciudadanos.

De acuerdo a sus habitantes el cocodrilo no pudo haberse escapado de una granja aledaña a la zona, más bien fue abandonado, y es que es común ver en diferentes plataformas digitales la venta de estos animales exóticos que al ser bebés son tiernos pero conforme van creciendo se vuelven una amenaza para el ser humano.

En un recorrido realizado por El Sol de León, algunos de sus habitantes comentaron que no lo han visto mientras otros dijeron que el cocodrilo se ha escondido debido a que desde su avistamiento, personas de diferentes comunidades caminan solo para tomar fotos y grabarlo, lo que ha ocasionado que reptil se sumerja en las profundidades de la presa.

También, se pudo observar al cocodrilo, este mide alrededor de un metro con 20 centímetros, y se encuentra en el agua debido a que teme salir pues ya son muchas las personas que acuden y lo han molestado.

J. Trinidad Núñez Cervera, habitante de dicha comunidad comentó que todos los días saca sus ovejas a pastorear pero no ha visto al cocodrilo, sin embargo, teme por la seguridad de los niños ya que ellos en grupo son los que van hacia la presa para jugar en el agua.

“Muchos van a ver cómo está la presa, que tanta agua tiene y a disfrutar sobre todos los sábados y domingos y se puede llevar a un niño”, manifestó.

En cambio, otros de sus habitantes explicaron que hace tres meses se vio por primera vez el cocodrilo y creen que quien lo dejó en la presa fue el dueño del terreno.

“Hace como seis o siete años atrás estábamos jugando a la pelota en un terreno que está más adelante de la fábrica y Óscar nos preguntó que de quien son esos terrenos (apuntó uno de sus habitantes toda la zona donde se encuentra la presa y más allá) y le dijimos que de nadie, que cada uno tenía su terreno y ya, después de tiempo ya resultó ser el dueño y creo que le pagó mucho dinero a uno del Refugio que se hizo millonario para que pusiera el terreno a su nombre”, expresaron.

“Ya le están subiendo las bardas a la presa, en esos terrenos van a construir casas y no nos quedará más que vender las ovejas, vacas, toros y chivas. Nadie entra para acá por eso puede que el dueño dejó al cocodrilo”, dijeron.

Aunque ya falleció el señor Óscar, los habitantes creen que su hijo fue quien llevó al cocodrilo a la presa pues nadie entra para el sitio y pocas personas conocen el lugar.

Protección Civil trabaja para capturar al cocodrilo

Por otro lado, elementos de Protección llevan una semana trabajando para capturar al reptil. Un grupo de jóvenes platicaron que los elementos llegan desde la seis de la mañana y se retiran como a eso de las nueve de la noche con tal de capturar al animal.

“Yo creo que dejan carnada y anzuelos para capturarlo, llegan bien temprano pero no atrapan nada porque son bien veloces, un día lo puedes ver en la zona baja de la presa y en menos de tres minutos ya está del otro extremo”, dijeron.

En la presa se pudo observar a cuatro elementos trabajando bajo los rayos del sol, aunque el lugar está delimitado con cinta amarilla y vigilado para que los ciudadanos no ingresen, llegaban curiosos a observar el cocodrilo que estaba dentro de la presa.

Los elementos solo se limitaron a decir que por seguridad de los habitantes y del animal se busca capturar sin hacerle daño ya que por desconocimiento puede haber una persona que quiera ser valiente y busque sacarlo poniendo en riesgo su vida o de lo contrario lleguen y lo asesinen.

Según los lugareños, la presa puede tener una profundidad de hasta tres metros y en lo menos profundo es donde se pudiera capturar ya que no llega a los 50 centímetros, en este sentido, los elementos de Protección Civil trabajan para guiarlo a esta zona y poder ser resguardado.

Es de mencionar que en caso de que se atrape se desconoce el destino del ejemplar pero hasta ahora se trabaja para que esté fuera de peligro.

Un caso similar fue en San Miguel de Allende, el pasado 21 de octubre del 2020 donde un ejemplar fue capturado en la fosa de un banco de tepetate al oriente del municipio. Andrés Téllez, periodista de El Sol del Bajío, explicó que se llevaron casi un año para que el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, por medio de un operativo capturara a un cocodrilo el cual fue valorado médicamente y trasladarlo a un ambiente controlado para su desarrollo natural.

La Profepa estimó que podría ser trasladado a Jalisco donde podrá desarrollarse en un hábitat conveniente en una zona de pantanos, con dieta carnívora variada.

Usan trampa con carnada

Por su parte, Crescencio Sánchez, director de Protección Civil del municipio, declaró que se estará utilizando carnadas hasta capturarlo, incluso de noche estarán trabajando con carnada para capturarlo.

Expresó que es una especie joven que mide alrededor de metro y medio, “ese no pudo haber salido de la nada, creemos que alguien lo depositó, lo abandonó, es muy fuerte por lo joven y está en su hábitat en el agua, por eso ha sido complicado capturarlo, no hemos hecho acciones de pararlo con un arma, porque el animal está seguro, sabemos que sale, come y regresa, por eso diseñamos el plan con el Zoológico para resguardarlo”.

Concluyó que tiene pocas semanas de estar habitando en el lugar ya que Protección Civil monitoreó la pequeña presa en Semana Santa y no existía el reporte, por lo que consideran que fue después de abril que fue depositado.