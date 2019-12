A un año de la tragedia; sigue el dolor en el alma y en el cuerpo

León, Gto.- Para Ana María Olivares de 66 años, el número LE306E del camión de la Ruta 84 del Transporte Público ha quedado marcado de por vida.

Ana María es una de las sobrevivientes del accidente del sábado 29 de diciembre de 2018, en el bulevar Calcopirita.

Aun año de la volcadura del transporte, la señora aseguró tener muy presente el suceso y sentirse triste por las secuelas del siniestro. “El accidente me cambió la vida, yo era una persona muy activa que me valía por mí misma, ahora dependo de mis hijos para poder trabajar debido a las lesiones que me dejó la volcadura”.

Ana María platicó que duró seis meses en recuperación pues se quebró varias costillas, tuvo fuertes golpes en la cabeza, dejándola sorda de un lado y quedándose deshecha su pierna derecha.

Gracias a Dios mi pierna se pudo salvar, pero quede con secuelas. No puedo caminar mucho porque todo el tiempo la siento adormecida y al caminar tengo que sentarme, aunque ya estoy mucho mejor, necesito aún rehabilitación para mi pierna y oído.

La señora, comentó que los primero seis meses mientras se recuperaba tuvo ayuda de los transportistas y del gobierno para su medicamento y operaciones; además apoyaron a su hijo quien tuvo que dejar su trabajo para poder cuidar de tiempo completo a su madre.

“No solo recibí apoyo del gobierno sino de los vecinos, quienes me apoyaron con pañales y medicamento. El gobierno me apoyaba con 4 mil pesos mensuales, pero yo en mi trabajo sacaba poquito más”, mencionó.

NO MÁS APOYOS

Actualmente no recibe apoyo alguno y ni rehabilitación para su pierna y oído. Dijo que la empresa en la que trabajaba aún no le resuelve nada y sigue en la espera de algún respaldo.

Lo último que recibí por el gobierno fueron 20 mil pesos, los cuales tuve que ir a firmar al ministerio público, ahora esperaré a comienzo de año, para ver si me seguirán apoyando con las rehabilitaciones, porque quiero seguir trabajando.

UN PUESTO DE ROPA

Al no tener una buena movilización debido a la lesión en la pierna, Ana María tiene un pequeño puesto de ropa sobre la avenida La Marquesa, donde es apoyada por sus hijos y nietos para poder tender su ropa y hacer sus pequeñas ventas, para ayudarse a desplazarse utiliza una silla de ruedas.

