A ocho años de Ayotzinapa colectivo "Hasta Encontrarte" reitera que fue una desaparición forzada

El colectivo de búsqueda ‘Hasta Encontrarte’ en el marco del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, realizó un foro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana de León.

Durante la tarde del lunes 26 de septiembre reiteraron que este hecho era un vivo ejemplo de desaparición forzada a manos del crimen organizado en complicidad con las autoridades que tenía que ser nombrado y reconocido como tal.

En la intervención participaron Verónica Durán y Bibiana Mendoza, voceras representantes de la organización que busca personas desaparecidas en Irapuato y en diversos municipios de Guanajuato.

Ahí en un auditorio observaron el documental “Desaparecer en México”, producido por la organización en derechos humanos de ‘Artículo 19’.

Después entablaron una conversación sobre lo que vive en su búsqueda una madre que tiene a un desaparecido en el estado de Guanajuato y en cualquier parte del país.

Bibiana Mendoza contó que la violencia no les permitió seguir con su proyecto de vida, la cual ahora la ven con el propósito de que no vuelva a ver una persona desaparecida en el estado y en el país.

“Desgraciadamente en el momento en el que desaparecen a alguien difícilmente llega a ser localizado y la realidad es que los estamos localizando en fosas clandestina hechos pedazos”, comentó Bibiana Mendoza Negrete.

La mujer busca desde enero de 2018 a su hermano Manuel Ojeda Negrete y hasta la fecha no sabe nada de su paradero. Ni vivo ni muerto.

“Conocimos a los papás y mamás de los 43 desaparecidos cuando recién formamos el colectivo y nos dimos cuenta que todo es una réplica sistemática de desapariciones sin importar la temporalidad”, dijo.

Señaló que la realidad es que se encuentran completamente solas, en contra de autoridades y de la sociedad que los revictimizan y que incluso es un mensaje de los gobiernos.

Recordó que en Irapuato cuando comenzaron las desapariciones el propio alcalde Ricardo Ortiz decía “que por algo se los habían llevado” frente a los medios de comunicación.

“Ese mensaje revictimizable para nosotras es devastador y no solo del alcalde sino de cualquier autoridad que se le pregunte” dijo Bibiana.

Contó que al igual que las madres y padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ellos perdieron el miedo y alzaron la voz, aunque saben que al salir a una búsqueda ya no pueden volver a casa por todos los peligros a los que se enfrentan.

“Yo en cada búsqueda se que ya no puedo regresar a casa, pero yo quiero dignificar el amor por mi hermano desaparecido, sé que nadie merece ser desaparecido y que alguien tiene que levantar la voz y sentar frente a las autoridades”, dijo la buscadora.

Mencionó que buscan hacer la forma de hacer visible como cualquier mala decisión de cualquier autoridad afecta y terminan desapareciendo y matando a personas, mientras que la sociedad comienza a normalizar estas problemáticas.

Sociedad tiene miedo

Verónica Durán, madre de Iván Arturo Silva Durán, desaparecido desde noviembre de 2019, contó que uno de sus hijos fue asesinado en el mes de enero del 2017.

“Yo también tenía mucho miedo a hacer algo por buscar a mi hijo cuando me asesinaron auno de ellos tuve miedo y no quise hacer absolutamente nada porque yo sabía que no me lo iban a regresar y que jamás iba a haber justicia”, relató Vero.

La exponente mencionó que todo cambió cuando sufrió la desaparición de su hijo y que a pesar de quitarse el miedo sale a las calles y a buscar en fosas clandestinas ya que si ella como madre no lo hace no lo va hacer nadie más.

“No quiero ver a ninguna otra madre tener el dolor que tengo y la agonía que tengo día a día. Ahora me siento orgullosa de mí, de que no me da miedo exigir que busquen y encuentren a mi hijo y que hagan las cosas que tienen que hacer la Fiscalía”, mencionó la madre buscadora.

Por último pidió a la sociedad que en caso de verlos en las calles no los critiquen cuando salgan a gritar por sus desaparecidos, pues están exigiendo por aquellos que les faltan.