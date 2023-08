22ANoSeOlvida: marchan feministas para ser escuchadas [Video-Fotos]

León Gto.- Con el grito "22A, no se olvida", feministas y la asociación Amnistía Internacional, marcharon para exigir ser escuchadas y dar a conocer la violencia que sufrieron varias mujeres y un hombre al ser víctimas de una agresión tres años atrás, por parte de Policías Municipales. Es de mencionar que, en una reunión previa a la manifestación, Amnistía Internacional se reunió con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y otras autoridades para definir la fecha de la disculpa pública.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

DISCULPA PÚBLICA ANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE

En entrevista para los medios de comunicación, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que se llegaron a tres acuerdos, el primero es que se realizará la disculpa, máximo el día 30 de septiembre de este año; el segundo es que la próxima semana la asociación, las víctimas y las periodistas que también fueron agredidas, se reunirán con las autoridades municipales para definir la fecha y acordar los términos en que se va a realizar ese acto de disculpa pública; el tercer acuerdo concluyó en que el acto de disculpa estará el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona; el Subsecretario de Seguridad, Mario Mariscal y Alejandra Gutiérrez.





"Ellos también van a emitir una disculpa pública, un reconocimiento a las violaciones de derechos humanos que se cometieron hace 3 años en este municipio. En la reunión estuvo el procurador de derechos humanos, la presidenta municipal, el secretario, estuvieron una de las periodistas que fueron también agredidas el 22 de agosto", explicó.

Te puede interesar: #8M2023: Colectivos feministas dan acompañamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico

"El compromiso es que el Gobierno Municipal va a buscar a las 27 personas, incluyendo a quienes están en la recomendación y quiénes no están en las recomendaciones, que fueron violentadas. De las que hay documentación que fueron violentadas, porque si quiero decir que ni siquiera sabemos cuántas fueron violentadas y que hubo un conjunto de personas mucho más allá de las que fueron físicamente agraviadas ese día. Una violación a los derechos humanos de todas las personas que se expresan en este Municipio, pero que la presidencia municipal se comprometió a buscar una a una a esas 27 personas para informarles del acto de disculpa pública y para que se incorporen también a realizar las peticiones que ellas necesiten para ser reparadas", agregó Edith Olivares.

Aunque Amnistía Internacional México resaltó que aún falta que reconozcan la violencia institucional públicamente es parte de la petición que hicieron las víctimas en un acto de disculpas, si no que ahora se agrega un nuevo agravio en el que ella se está directamente implicada por cancelar las disculpas que ya estaban consideradas esta semana.

COMIENZA LA MANIFESTACIÓN

Fueron cerca de 50 las mujeres que se reunieron a los pies del Arco de la Calzada, para comenzar con la manifestación pacífica, cargaron siluetas de cartón, que representaban a las víctimas de la violencia, con calcomanías, engrudo, frases, pancartas y algunos aerosoles, las mujeres expresaron su descontento ante la violencia y la falta de reparación de los daños.

"En nombre de la ley fuimos tratadas como criminales, no por lo que hicimos, sino por lo que defendimos, por nuestra conciencia #22A", "¡Estado! Escucha, no reprimas", "Nuestro grito es monumento", "Nunca más estaremos en silencio", eran algunas de las frases que más predominaron en las pancartas y stickers, estos últimos fueron pegados en su recorrido.

Con pausas en cada esquina, se explicaba por medio de altavoces lo ocurrido el 22 de agosto, señalaban el motivo de la manifestación y sobre todo la violencia que se vivió hace tres años, esto ante la mirada de propios y extraños que paseaban por la ciudad.

RETIRAN CASETA MÓVIL

Una vez que el contingente llegó hasta las inmediaciones del Templo Expiatorio, las manifestantes advirtieron que la caseta de Policía Municipal, que normalmente se encuentra en la zona, fue retirada, por lo que no dudaron en pensar que la retiraron para que no fuera dañada, puesto que, en esta caseta, hace tres años se encontraban los uniformados señalados de agredir sexualmente a una mujer.

Debido a lo anterior, en las letras de "León", fue colocada la silueta de una mujer con las leyendas "22 de agosto no se olvida", "La Policía no me cuida", "Policía violadora", "Aquí se detuvo arbitrariamente a una defensora de los derechos humanos", "La Policía de León detuvo aquí a una menor de edad", "Represión", "La Policía es la delincuencia con uniforme".

Por algunos minutos y como parte de su manifestación, las mujeres pararon por completo el tráfico de las calles, lo que a su vez generó el disgusto de algunos conductores, quienes comenzaron a insultarlas, mismos que fueron respondidos por parte de algunas manifestantes.

🟣 #León #Marcha al grito de “Me cuidan mis amigas, no la policía”, leonesas tomaron nuevamente las calles exigen disculpa por la represión policía que sufrieron hace tres años.



📸: Luis Moreno | El Sol de León

➡ https://t.co/z88g7xMjBG pic.twitter.com/AVOf1eUlUk — El Sol de León (@soldleon) August 23, 2023

LLEGAN A PRESIDENCIA

Cerca de las 19:30 horas, las mujeres llegaron a la Casa Municipal, donde comenzaron a repetir lo ocurrido y el motivo de la manifestación, esto con la intención que personas que pasaban por la zona conocieran lo ocurrido; al mismo tiempo colocaron las siluetas de papel sobre el piso y fueron pegadas con engrudo.

Se trató de 27 siluetas que representaban a las víctimas de aquella agresión, a la par, las mujeres comenzaron a pegar pancartas en las ventanas, puertas y paredes, así como a pintar con aerosol de colores frases en contra de los agresores y algunos personajes del Gobierno Municipal actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de León (@elsoldeleon)

¿QUÉ SUCEDIÓ EL 22 DE AGOSTO DEL 2020?

Hoy, a tres años de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron por parte de algunos elementos de la Policía del municipio de León, feministas recuerdan lo ocurrido.

Fue un sábado en que un grupo de mujeres que protestaban contra el acoso sexual, esto luego de una denuncia por parte de Evelyn, una joven en que denuncio en redes sociales el 15 de agosto del 2020, donde señalaba a elementos de la Policía de León, los cuales se encontraban en una caseta móvil ubicada cerca del Templo Expiatorio como quienes la habían acosado de manera sexual.

En la denuncia de la joven mencionaba que los uniformados se le acercaron mientras esperaba a sus amigos, esto luego que ella habría salido de un bar en la calle Madero, relataba que los preventivos le hicieron comentarios sexuales y le pidieron que se quitara la ropa, esto último presuntamente como parte del "protocolo" de revisión.

Lo que parecía una manifestación pacífica, poco a poco se convirtió en una riña entre policías y feministas, donde 22 mujeres y un hombre sufrieron agresión y posteriormente fueron detenidas y presentadas ante un Juez Cívico, en el que también se encontraban algunas periodistas que se encontraban cubriendo el evento para sus respectivos medios informativos.

Todo esto quedó grabado no solo en fotografías de diversos medios de comunicación y de manifestantes, ya que incluso a través de un video en vivo, se observó el tipo de agresiones y amenazas por parte de mujeres Policía contra las mujeres.

PRODHEG EMITE RECOMENDACIÓN

La Procuraduría de los Derechos humanos (Prodheg) emitió una recomendación en el año 2021, donde se aseguraba que sí hubo violación de por parte de la Policía Municipal en los derechos de Libertad de reunión y expresión, libertad y seguridad personal, derechos de las niñas, niños y adolescentes e integridad personal.

Fue a través de seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), generadas el 26 de febrero del 2021, mismas que tendrían que haber sido atendidas en un plazo máximo de cinco días. El 1 de marzo la dependencia aceptó las recomendaciones

CESAN A POLICÍAS

Posteriormente, el 26 de agosto del mismo 2020, la dependencia encargada de la seguridad anunció que dos policías que se encontraban involucrados en el caso de la joven fueron despedidos.

POSPONEN DISCULPAS PÚBLICAS

Fue en la noche del domingo que el municipio dio a conocer la agenda pública para el lunes 21, donde se señalaba que se tendría Honores a la Bandera y la disculpa pública con motivo de los hechos ocurridos el 22 de agosto del 2020, por lo que las víctimas de esta agresión se manifestaron en redes sociales sobre que no fueron convocadas al evento.

Tras la suspensión de las disculpas públicas que estaban programadas para la mañana del pasado lunes por parte del gobierno de León, hacia las víctimas de la represión policial del 22 de agosto del 2020 en la ciudad, fue ese mismo lunes en que la organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional lo considero como un nuevo acto de violencia institucional por parte del Gobierno Municipal.

“Lo decimos muy claro, esta posposición del acto es un nuevo acto de violencia institucional de parte del gobierno municipal, la Presidencia Municipal reconoció y la presidenta, el desaseo con el que han trabajado en esta disculpa pública, la falta de pericia política para poder trabajar con todas las víctimas de la represión”, dijo Edith Olivares Ferreto, representante de la organización.

Luego de la inconformidad, el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, fue que quien mediante sus redes sociales oficiales: "En el Municipio de León estamos comprometidos con el trato igualitario y digno a todas las personas, especialmente a las víctimas, por ello decidimos posponer las disculpas públicas, con el ánimo de llegar al consenso para la reparación integral con motivo de los hechos del 22 de agosto del 2020".