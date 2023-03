8M2023: Colectivos feministas dan acompañamiento psicológico, jurídico y psiquiátrico

León Gto.- Brenda de la Mora, coordinadora estatal de la colectiva "No es una, somos todas" en Guanajuato aseguró que ya se preparan para defender a las mujeres y visibilizar la violencia que diariamente sufren, esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Brenda recordó que su colectivo nació en Ciudad de México, donde comenzaron con actividades y activismo en aquella ciudad, donde todo surgió luego que varias integrantes sufrieran de violencia, ante esto decidieron apoyar a más mujeres brindándoles atención directa y ayudando a familiares de feminicidios, desaparición forzada, ataques con ácido, violencia y abuso sexual.

"Nosotros empezamos, a través de redes sociales nos buscaban y ya les dábamos el acompañamiento psicológico, jurídico, psiquiátrico, con atención y las gestiones necesarias. Ya cuando la red empezó a crecer, nuestro movimiento creció, nos empezaron a escribir de varias partes del país, de varios estados. Así es como entonces se decide trabajar en coordinación con el estado", relató.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

"Yo aquí en Guanajuato soy quien a través de redes sociales me contactan víctimas y les doy seguimiento. En mi caso trabajo con la bancada feminista de aquí del estado, del congreso local para ver las reformas de ley, las iniciativas que van metiendo, estamos enlazadas con otros colectivos de trabajo, etcétera. Quien hace esta colectiva es Alejandra Rojo de la Vega que en su momento era diputada en el congreso local en Ciudad de México", agregó Brenda.

Para este 8 de marzo, con la experiencia y una vez que se convocó a toda mujer, colectivas y víctimas de violencia, Brenda de la Mora espera que en León se congreguen más de 8 mil mujeres, aunque aseguró que podrían juntarse hasta más de 10 mil.

Por otra parte, municipios como Celaya e Irapuato, donde también se lanzó la convocatoria de marcha separatista, se espera que la respuesta sea fuerte, aunque en estos dos municipios las mujeres y colectivas feministas han manifestado sentirse vulnerables ante la represión de la autoridad, dadas las condiciones de la última marcha en Irapuato.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

"Nos ha pasado que por ejemplo con los fieles de las iglesias como un choque, cuando pasamos por las iglesias por ejemplo aquí en León, te insultan, es un choque de realidades. Por parte del gobierno, pongo como ejemplo a Irapuato porque están las hermanas en pie de lucha, pues porque el municipio las demanda por vandalismo. Eso no habla más que de una falta de actualización, de capacitación, de no saber que están exigiendo. Por ejemplo, les prohíben que hagan iconoclasia (rechazar el culto a las imágenes sagradas), de entrada eso no es algo que se pueda prohibir y no las puedes detener y procesar como vandalismo porque todas las actividades son dentro de una marcha, una manifestación y pues estás violando la libertad de manifestación, de expresión de muchísimas mujeres", relató.

Así mismo explicó que hay mucha gente que solo cree que las marchas son vandalismo y malinterpretan la realidad de la manifestación por falta de información, sin embargo, invitó a todas las mujeres a defender los derechos y a visibilizar cualquier tipo de violencia.

"Yo les digo algo, para hablar de estos temas no hay como contar tu historia. Yo soy sobreviviente de un intento de secuestro y yo llevé un proceso penal y muy complicado de año y medio, mi agresor está en la cárcel. Es muy difícil que alguien que no ha sufrido violencia que te mueva, comprenda lo que estamos haciendo. Yo creo que todas las mujeres de una u otra manera, en distintos espacios hemos sufrido violencia por censura, por dinero, por muchas cosas", finalizó.