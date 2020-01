2019, un año de sobresaltos

De locura. Así fue el inicio del año 2019 para los leoneses. No fue un día, ni dos, ni tres; durante un mes, los ciudadanos pasaron horas de día y de noche haciendo filas para poder cargar un poco de gasolina. La molestia, el temor, la paranoia se apoderó de miles de personas.

Del origen del desabasto de combustible ni el gobernador Diego Sinhue lo sabía. Las autoridades pedían calma y prometían que llegarían 109 ferrotanques de Pemex.

La gasolina y la información fue llegando sí, pero a cuenta gotas. Finalmente el presidente López Obrador diría que los ductos fueron cerrados para combatir a huachicoleros de la región. Nunca hubo un detenido o algún presentado.

El suministro en las estaciones de servicio era limitado. Y luego de comprender el riesgo, prohibieron vender el combustible en bidones, cubetas o lo que fuera. Algunas gasolineras, de plano, no volvieron a abrir, hasta el mes de febrero. Y las que lo hacían, era por algunas horas.

EN CADENA





En enero, el desabasto de gasolina provocó ausentismo en las escuelas, cancelación de reservaciones en hoteles con pérdidas de 36 millones de pesos; los restauranteros reportaron afectaciones por 5 millones 400 mil pesos en unos 28 mil establecimientos por la ausencia de clientes. A nivel nacional, Concanaco registró pérdidas de sus agremiados por 18 mil millones de pesos. El sector Turismo en Guanajuato registró pérdidas por 54.4 millones de pesos.

SEGURIDAD





*Continúa el combate al huachicoleo; el gobernador anuncia, en enero, la llegada de 899 elementos del Ejército Nacional y la Marina para hacer frente a la violencia en el estado.

*El 11 de marzo se filtra el audio de una conversación entre el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía y Noé Lara “El Puma”, operador del Cártel Santa Rosa de Lima; la Fiscalía abre una investigación… Hugo Estefanía sería asesinado el 30 de noviembre.

*A finales de marzo, la empresa más importante en seguridad en viajes en el mundo, International SOS ubicó al estado de Guanajuato, junto con las entidades de Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Tabasco, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas, como las regiones de mayor riesgo para los viajeros.

*El 16 de mayo los ojos del país volteaban a la ciudad, con la detención y desarticulación de una banda de hackers, la cual era liderada por Héctor Ortiz Solares, alias el “H1” o “El Patrón”; siete personas más fueron capturadas. Las utilidades mensuales de esta organización eran entre los 50 y 100 millones de pesos en robos electrónicos a bancos y cuentahabientes.

*Con los homicidios en aumento en la ciudad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, Secretario de Seguridad Pública anunciaba su renuncia del cargo el 18 de junio.

*El 27 de junio fue presentado el nuevo Secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona.

*En el plano de los dimes y diretes, Sinhue y Alfonso Durazo se enfrascaron en una “guerra” de declaraciones al evidenciar que el gobernador no asistía a las mesas de seguridad; el mandatario estatal respondió que no iba porque ahí no se tomaban decisiones, sólo se leían partes informativos.

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES





*Una voz comienza a alzarse en el mes de febrero. Son los alumnos de la Universidad de Guanajuato. Denuncian acoso sexual de parte de profesores. Las autoridades de la UG minimizan esas voces.

*Diez meses después, las quejas se convierten en un movimiento estudiantil que al final somete a rectores, presidentes municipales y al propio gobernador, quienes se comprometen a cumplir todas las exigencias de los pliegos petitorios.

*Todo comenzó en la primera semana de diciembre, con el feminicidio de Ana Daniela la comunidad estudiantil tomó las instalaciones del edificio central, en la capital guanajuatense. El paro se prolongó durante varios días hasta que se firmó el convenio de colaboración.

*En León el tema se extendió una semana más, con un poco más de rispidez; con la firma de acuerdos a favor de la seguridad de los estudiantes finalizó el paro. El hecho, sin lugar a dudas, se merece un lugar en la historia de este estado.

ESTANCIAS INFANTILES





*A tan solo diez días del inicio de año y en medio del caos por la falta de gasolina, cientos de padres de familia enfrentan un nuevo problema; el cierre de estancias infantiles, debido a la cancelación de recursos del gobierno federal.

*Todos los entes se lamentan y proponen soluciones. Al final ninguna prospera. Empresarias leonesas afirman que la productividad se verá afectada porque sus empleadas no tendrán dónde dejar a sus hijos. *El PAN, en el Congreso local propone

un programa de estancias deducibles de impuestos, con apoyo de la iniciativa privada; la senadora panista Alejandra Reynoso llevó el tema hasta la ONU MUJERES.

*Nadie logró nada.

En marzo son 21 las estancias infantiles que cerraron. Catastrófico panorama avisora el líder de la CTM, Hugo Varela: “La industria productiva del estado de Guanajuato corre el riesgo de colapsar”, afirma.

*Al final del año operan solo 45 guarderías, de 151 que había en enero y no, no hubo colapso en la productividad.

TRANSPORTE PÚBLICO





*En marzo comienzan las reuniones de autoridades y empresarios del Transporte público para definir la nueva tarifa. Las quejas de usuarios no se hacen esperar; tampoco las promesas de los concesionarios cada que piden un incremento.

*El mes de junio se despedía con la población de León pendiente por el ya anunciado aumento al transporte público que en julio quedaría definido el incremento de 11 a 12 pesos, cuando inicialmente en las juntas estaba la idea de dejarlo en 13.50 pesos.

SALUD, VA Y VIENE





*A finales de marzo, el gobernador Diego Sinhue afirmó que no cederá ante el gobierno federal por la eliminación del Seguro Popular; se manifiesta en contra de la centralización del sistema de salud.

*El cinco de julio se declara la crisis de los medicamentos, en la entidad. Ante la ausencia de una licitación federal el estado de Guanajuato enfrenta una escasez de vacunas, hasta ese momento era incierto llevar a cabo la Tercera Semana Nacional de Salud en el mes de octubre. Finalmente, se llevó a cabo en noviembre.

*El 19 de julio, en declaraciones catastróficas, se informó que ya no había más vacunas y estaban por terminarse los antirretrovirales. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, indicaba que solo contaba con un pequeño stock, reserva estratégica del año 2018; sin embargo alarmaba al afirmar que estaban en riesgo niños, embarazadas y personas vulnerables.

*El 22 de julio se anunciaba que Guanajuato tendría la primera clínica de tratamiento integral de obesidad en México; se ubicaría en el nuevo Hospital General de León que aún no se inauguraba. El Hospital ya opera con normalidad; de la clínica, no hay nada.

*Con la apertura del nuevo Hospital de León, la Universidad de Guanajuato se apunta un éxito. Cien proyectos interdisciplinarios se pueden aplicar en el campo y más de cinco mil estudiantes en el área de la salud resultarán beneficiados.

TRANSPARENCIA





*El 22 de marzo, a cinco Notarios Públicos del estado de Guanajuato se les revocó la FIAT por actuación indebida, por casos de fraude o por no cumplir con los lineamientos que establece la Ley, señaló el presidente de la Delegación de Notarios Público en León, Jorge Arturo Zepeda Espinoza. Nunca se informó de quiénes se trata.

*El 9 de abril, la Contraloría municipal informaba haber presentado dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato contra dos funcionarios de Tesorería, por alterar el sistema de cobro predial y modificar el valor comercial, operaciones que representaron un desfalco de más de 8 millones 773 mil pesos.

*El 30 de mayo detienen a Bárbara Botello; se le acusa de peculado por un millón 577 mil pesos durante la Administración 2012-2015. Luego de unas horas fue liberada, bajo medidas cautelares.

*El 22 de octubre el gobierno municipal perdió de forma definitiva el estadio de fútbol. La casa de La Fiera fue legalmente ganada por Roberto Zermeño tras un juicio que se prolongó por varios años.

LOS RECORTES





*El 27 de marzo, autoridades locales lamentan que el gobierno federal dejará de otorgar 6 millones de pesos destinados para la prevención del delito.

*El tema seguiría vivo y muy presente; para los primeros días de octubre ya había marchas que exigían al presidente Andrés Manuel López Obrador “regresarle” recursos a Guanajuato; por lo pronto, a nivel federal ya se hablaba de un Plan Nacional de Infraestructura con participación única y exclusiva de la iniciativa privada.

TURISMO





*En abril, el sector turístico mantenía buenos augurios con la proximidad de la Semana Santa.

*En noviembre la ciudad recibía a unos 600 mil visitantes durante el Festival Internacional del Globo.

*Pero en diciembre, los empresarios del sector turístico lamentaban que sus ingresos fueran a la baja.

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN





*En la primera semana de abril el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anuncia la llegada de la Hannover Messe: la feria de la tecnología se celebró con éxito en León, en el mes de octubre.

*En noviembre se pudo confirmar que la Universidad Autónoma de México UAM, establecerá un campus en la ciudad de León con la posibilidad de matricular a 10 mil alumnos con una inversión de 700 millones de pesos. Hasta hoy, no se ha informado, en dónde se ubicará.

CULTURA





*Tres décadas de magia, letras e historias. El 26 de abril se inauguraba la trigésima edición de la Feria Nacional del Libro de León.

*El 3 de junio, los artistas del grafitti finalizaron el mural Simpsonizada, en los cruces de bulevar La Luz y avenida Sion. Esto fue a modo de homenaje a los 30 años de transmisión de la serie de sátira social moderna de origen estadounidense.

*El 27 de octubre la edición XLVIi del Festival Internacional Cervantino llega a su fin con la sorpresa para propios y extraños, ya que no se anunciana ningún detalle para la siguiente; la duda real es si se podrá realizar o no, ante las medidas de austeridad y recortes que ha ordenado el gobierno federal.

LAS MARCHAS





*El 5 de mayo, unas mil personas lideradas por el ex presidente Vicente Fox y por Carlos Medina Plasencia marcharon del Arco de la Calzada a la Plaza Principal, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; exigían su renuncia.

*El 15 de junio, unas tres mil 500 personas participaron en la duodécima edición de la marcha Pride Gay León 2019; el contingente de colores salió del Parque Hidalgo y terminó afuera de la presidencia municipal.

*El 7 de octubre la ciudad nuevamente se paralizó con una marcha multitudinaria, esta vez a cargo de los taxistas que alzaron la voz para pedir que salgan de la competencia los autos particulares en las plataformas digitales. Los trabajadores del volante bloquearon el bulevar Aeropuerto desquiciando a la ciudad durante horas.

*Para el 1 de diciembre, justo en el día en el que se cumplía el primer año de gobierno por parte de Andrés Manuel López Obrador, poco más de 3 mil personas salieron a las calles en León y otros miles más en otras ciudades del país, para manifestarse en contra del presidente.

ECONOMÍA Y POLÍTICA





*El 9 de mayo, El Sol de León informaba del malestar de los ciudadanos por el alza en el precio del aguacate que llegó a costar 70 pesos el kilo. El incremento, decían los productores, se debió a descenso en la producción y a la alta demanda en el extranjero.

*Con 450 millones de dólares de inversión en lo que va del trienio, el 17 de junio fue inaugurado el Parque Industrial León Bajío en mil 300 hectáreas para la instalación de empresas.

*Cero crecimiento económico. Diez de 21 rubros del sector manufacturero están en recesión entre ellos la industria del cuero calzado que llegará a fin de año con cero crecimiento, afirmaba el presidente Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, Alejandro Gómez Tamez, el 28 de agosto.

*Como si las cosas no fueran lo suficientemente problemáticas, los primeros días de octubre, General Motors, una de las armadoras más importantes en el estado de Guanajuato, tuvo que sumarse al paro técnico de la empresa en cinco de sus sedes internacionales. Las medidas con los trabajadores fueron severas; los obligaron a tomar vacaciones con el sueldo reducido en un 50%. Finalmente todos los empleados pudieron regresar a sus la tercera semana del mes; el paro técnico se dio por concluido el 16 de octubre.

*El sector de la construcción en la entidad se declara al borde del colapso sobre el mes de octubre, la ausencia de obra pública lo tiene detenido, afirman los empresarios.

*En octubre, los zapateros celebran el decreto presidencial que permite mantener los aranceles de castigo en diversos productos de China.

*Bautizada por los diputados del PAN como una “madrugada fatal”, la Cámara de Diputados sesionó en una sede alterna y secreta para poder aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 donde se confirmaron todos los recortes que desde meses atrás el gobierno del estado había anticipado.

*El tema, para el gobernador Diego Sinhue, fue un “castigo” que costó 3 mil millones de pesos menos en el presupuesto para la entidad.

*La respuesta del Estado llegó un par de días después con la entrega del Paquete Fiscal 2020 que incluyó el aumento de dos impuestos: en hospedaje y en la venta de bebidas alcohólicas para consumo final. La propuesta sería aceptada pero nuevamente generaría controversias.

*Para los últimos días del mes se presentó finalmente el tan esperado Plan Nacional de Infraestructura, una propuesta de unidad y solidaridad entre la iniciativa privada y el gobierno para generar obras; sin embargo Guanajuato figuró en realmente pocos proyectos con beneficio directo para la entidad.

*Y como si las cosas no estuvieran difíciles, otra vez, la Feria Estatal de León volvió a colocarse en el “ojo del huracán” al definir sus nuevas tarifas de acceso, la más cara de ellas un “combo” que incluye todos los juegos del recinto más la entrada por 70 pesos. La controversia vino cuando se especificó que ese sería el costo definitivo para los días lunes, martes y miércoles.

*En el arranque del último mes del año, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), anunció su cierre parcial de cara a la conclusión del 2019 con números fríos que reflejan, según su perspectiva, una recesión para las empresas de este sector. En total se dejaron de generar 8 mil 420 empleos por falta de obras.

*Para el 4 de diciembre, en una entrevista exclusiva para EL SOL DE LEÓN, Mauricio Hernández, delegado del gobierno federal en la entidad, aseguró que los reajustes presupuestales no fueron “ni capricho, ni castigo”. Aseguró también que lleva una buena relación con el gobernador, “nos saludamos bien, platicamos muy poco pero sí tenemos comunicación”.

*El 6 de diciembre, el gremio zapatero lloró la pérdida de don Arnulfo Padilla, uno de los empresarios del sector calzado más importante para la ciudad y para la industria en todo el estado de Guanajuato; un par de días después también falleció Benjamín Reyes, otro prominente empresario.

*Sobre el final de la primera quincena del diciembre, los cambios en el T-MEC fueron autorizados y se firmaron por los representantes de los tres países; a nivel local la primera reacción inicial fue respirar con tranquilidad, más calma y certidumbre, pero después vino la preocupación por los “agregados laborales”, que permiten a los Estados Unidos revisar ciertas políticas laborales con los empleados mexicanos en nuestro país.

DEPORTES





*Mayo cerraba con llanto y tristeza. El equipo de futbol de la ciudad perdió la final de la Liga MX en casa, frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en un cerrado y nada movido 1- 0 para los universitarios que abrieron marcador y cerraron cuenta desde el jueves de esa semana allá en el Universitario.

*El 12 de septiembre el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano sellan la alianza para solicitar la sede para León de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

SIEMPRE MENCIONADOS NUNCA REALIZADOS





*El 16 de agosto el gobernador informa que el proyecto del Tren Interurbano de Guanajuato ya tiene un folio en la Secretaría de Hacienda, por lo que será considerado en el presupuesto de egresos de la federación el próximo año. Pero no. Dicho proyecto no está considerado para el 2020.

*El 10 septiembre, se dijo, en la iniciativa de presupuesto que el gobierno federal envió a la cámara de diputados, se asignan 247 millones de pesos al proyecto de la presa de El Zapotillo y por primera vez se etiqueta 26 millones de pesos para actualizar el proyecto del tren urbano.

*Para cerrar el año, el delegado del gobierno federal en el estado de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, declaró que el futuro de la presa El Zapotillo está en las manos de las comunidades afectadas y no descartó una encuesta a mano alzada por parte del presidente de la república para encontrarle una posible salida al conflicto que tiene atorado el proyecto.