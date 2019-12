Entrega IMUVI escrituras a más de 300 leoneses

LEÓN, GTO.- El Instituto Municipal de Vivienda cerrará este 2019 con un total de 364 escrituras entregadas a familias leonesas de distintas ubicaciones de la localidad; para este 2020, en coordinación con el Gobierno del Estado y su proyecto de vivienda económica, espera entregar por lo menos 2 mil más.

Uno de los beneficiados es don Jacinto, su esposa María Soledad, casi de 80 años de edad, y su familia, quienes recibieron los documentos que les acreditan la propiedad de su hogar.

⬇️Da clic aquí⬇️



Local Comienzan remodelaciones del Club DIF

Don Jacinto acudió al IMUVI para solicitar información e iniciar su trámite: “Fui al IMUVI y ahí me pidieron el contrato, el cual ingresé para que comenzara el trámite de escrituración, quedaron de comunicarse para mantenerme al tanto hasta que me avisaron que mi escritura ya estaba lista y que me la entregarían aquí en mi propiedad”, relató.

La duración de los procesos de la escrituración es variable según la situación del lugar, tiempo en el cual las personas son asesoradas, informadas y acompañadas por personal del Instituto Municipal de Vivienda hasta que se obtiene el documento y se entrega al ciudadano, quien en ese momento recibe tranquilidad, seguridad y certeza jurídica, tanto para él como para su familia.

“La escritura significa que esta casa es mía, es como las facturas que uno tiene para sus muebles o cuando uno compra un animal. Ahora sí podré poner esta propiedad en mi testamento”, declara Don Jacinto.