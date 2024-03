109 años de la “Quema de Judas” este año por las elecciones quemarán una rata

León, Gto.-La “Quema de Judas”, en su 109 edición contará con la asistencia de 700 personas que verán prender siete figuras estelares el 31 de marzo, domingo de resurrección al mediodía sobre las calles Hermanos Aldama y Amado Nervo así lo mencionó Sergio Valentín Reyes Alvarado, organizador de esta tradición de León, Guanajuato que se niega a morir.

Local

“En estos 109 años de tradición se realizará el 31 de marzo en domingo de resurrección, todo inicia con la quema de un torito y juegos los muñecos de dos metros una vez terminando la quema va haber una berbena y música en vivo cumbiabera”, manifestó.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Vale” como es llamado en el Barrio de Santiago destacó que las figuras estelares van desde la tradicional cruz para recordar a los vecinos fallecidos pero la estrella será una rata de 2 metros de altura para todos los políticos con motivo de las elecciones, además hay otra más para una mujer de la “vida galante” que tiene VIH y no se lo ha dicho a sus clientes.

“Son siete figuras, una figura para las elecciones es algo estelar, tenemos una cruz para los fallecidos de todo el barrio, tenemos una figura para un chavo de aquí que es el Chilango que le robó 800 mil pesos a su suegro de las ganancias que le dejó la Feria, también tenemos otros personajes como el de una muchacha de Cruz de Cantera con VIH”, comentó Valentín.

De acuerdo a los organizadores la “Quema de Judas” tiene un significado de purificación de los pecados, prenden a todos los vecinos que durante los últimos años realizaron un acto de mala fe y por traidores se queman los muñecos.

LOS PERMISOS

De acuerdo a Valentín, los organizadores llevan alrededor de dos meses con los trámites, principalmente con Salud Municipal debido a que sin este permiso este tradicional evento no se realizaría y posteriormente continuarán con la colecta.

Francisco Carmona / El Sol de León

“Sin la autorización de Salud no nos aceptan en otras dependencias como Protección Civil, Tránsito, ya teniendo el sello tengo todo todo autorizado”, comentó.

Explicó que en la ciudad se realizan cuatro quemas de Judas, una en el Coecillo, San Antonio, Arboledas y San Juan Bosco pero no hay piso parejo debido a que no les piden todos los permisos como en a los habitantes de la llamarada.

CADA EDICIÓN ES DIFERENTE

No todo es perfecto, en cada edición ha habido sucesos, “Vale” dijo que hay familias que traen hijos y nietos porque se conocieron durante la “Quema de Judas y vienen a recordar aquel momento, también llegan de Estados Unidos, Canadá, Monterrey y Ciudad de México.

Pero Vale no se ha quedado atrás ya que hubo una ocasión que lo quemaron por bailar con un hombre que confundió con una mujer.

“Ya me quemaron alguna vez porque me fui a una fiesta, estuve bailando con ella y cuando le pregunté su nombre me dijo: me llamo Roberto y esa vez me quemaron, dijeron que por equivocarme”,

También amantes de lo ajeno en una ocasión robaron los Judas que dejaron en la esquina de la llamarada.

“Fuimos a pedir permiso y nos lo robaron, también nos pasó que un toro de exhibición se lo llevó y lo destrozó un automovilista y este año cuando nos acercamos a pedir colecta a los automovilistas nos han apuntado con armas de fuego porque creen que los vamos a asaltar”.

LA GENTE YA NO APORTA PARA LOS JUDAS

Señaló que para lograr este año siete Judas se contó con patrocinadores, que son autopartes Sami, Funerales Santiagos, Gimnasios Crossfit y otros que aportan un muñeco y el dinero que falta se hace con la colecta. Cada muñeco cuesta 2 mil pesos y el año pasado se incendiaron 13.

EL DÍA QUE NO ESTE VALE LA LLAMARADA SE APAGA

Finalmente, Valentín indicó que antes organizaba el señor Arturo Zúñiga “El Chueco” pero antes de morir tomó la batuta porque su sueño es que está tradición no muera sin embargo ya los jóvenes muestran desinterés por organizar el evento debido a que se le invierte bastante tiempo y dinero.

“Arturo sabía que me encantaba ayudar a la organización entonces me dijo quiero que agarres la tradición porque ya me voy a morir y fue cuando quedé al frente de la organización pero antes quemaban cinco Judas y yo queme 13 muñecos. Ahora yo estoy buscando mi sucesor pero no hay interés por eso digo que el día que no este el Vale, la llamarada se apaga”, explicó.

En cambio, Jose de jesus Alvaro Ruiz, organizador, dijo que su participación es ayudar a recolectar dinero, acompañar y buscar patrocinadores y espera que cada vez se acerquen más familias a la “Esquina de la Llamarada” y continúen con la tradición.