114 años de vivir la Pasión de Cristo en el Calvario

León, Gto.- Este 2024 se cumplen 114 años de representar la Pasión de Cristo en el Templo del Calvario, escenificación católica que ha puesto al Barrio Arriba como cuna de uno de los mejores viacrucis que se realizan en la ciudad y que sus habitantes han logrado que sea una tradición qué se transmite de generación en generación con los nacidos en la también llamada colonia Obregón.

Local Las máscaras de La Judea; obra de arte tallada en madera de Colorín

Desde la segunda semana de enero, las personas que interpretan este pasaje religioso comienzan a alistar sus personajes, su vestuario, sus diálogos y se preparan mental, emocional y físicamente. Para los más de 150 actores que participan, califican como una bendición el poder vivir esta representación.

“Es una tradición que comenzaron nuestros familiares y se ha ido transmitiendo de generación en generación. No hay papel pequeño, en el caso de las mujeres inician de piadosas y en el de los hombres de Judíos. Tenemos un comité y de ahí va saliendo qué personaje se le asigna a cada persona”, comentó Ángel Lorea.

Cada año, nuevos participantes se suman, hijos, hermanos, primos o sobrinos les llama la atención ver a sus familiares en el viacrucis y deciden aventurarse, logrando que esta tradición no muera.

El recorrido inicia en el atrio del templo, continúa por algunas calles del barrio y termina en la misma explanada.

Ricardo Sánchez / El Sol de León





JUDAS LE DIO REALISMO A SU PERSONAJE

En el pasaje bíblico Judas muere ahorcado y aunque la escenificación tiene que ser lo más real posible dentro del Viacrucis, José de la Luz le dio en una edición dramatismo y un realismo involuntario, pues la carrillera que llevaba como arnés, falló y casi se ahorca de verdad.

Con 62 años y jubilado, José de la Luz fue parte del cuadro actoral del Viacrucis desde los 14 años. Es vecino de la calle Doctor Gutiérrez y trabajó toda su vida en el curtido de cueros. Lo que más le gusta es el ahorcamiento, aunque estuvo al borde de la muerte.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

“Recuerdo que en una ocasión, como no teníamos recursos, yo mismo hacía mi carrillera y en uno de los extremos del lazo hice un nudo, para qué cuando me aventara, el mismo lazo se cerrará y el nudo se atorara, para evitar precisamente que me ahorcara. pero esa vez no fue así, no se atoró e inmediatamente intente meter mi mano para hacer espacio pero la presión ya era mucha”.

José recuerda que sus compañeros se dieron cuenta y rápidamente lo llevaron a un salón, donde comenzaron a brindarle los primeros auxilios. En otra ocasión, al aventarse se pegó con la rama de un árbol y se abrió la frente pero no pasó a mayores.

El realismo en la interpretación de los personajes, es algo indispensable y José siempre se olvidaba de todo y se metía en su papel de Judas. “Era tan real, que una ocasión una señora me pegó con una sombrilla y me gritaba ‘¿por qué lo vendiste?’, yo sólo me cubría la cabeza y la cara, pero no puedes hacer nada’", relató José, quien consideró que si Judas no hubiera traicionado a Dios, la humanidad no se hubiera salvado.

Ricardo Sánchez / El Sol de León





ALDO SERÁ JESUCRISTO; ÉL MISMO DISEÑÓ LA CRUZ

Ricardo Sánchez / El Sol de León





Tiene 46 años y es vecino de la calle Ciprés, en la colonia Obregón. Se trata de Aldo Ramirez Lopez, quien desde hace ocho años participa en el Viacrucis. En anteriores ediciones su papel fue de apóstol, pero esta vez dará vida al personaje principal: Jesús.

Aldo trabaja como montacarguista y en su hora de comida, fue elaborando la cruz de casi 80 kilos de peso, que cargará el próximo Viernes Santo.

“Es algo muy especial hacer esta representación, evita uno el pecar, hacer cosas que no van con lo que Jesus era y hacia”.





POR SEGUNDO AÑO INTERPRETARÁ A MARÍA MAGDALENA

Ricardo Sánchez / El Sol de León





Desde los cuatro años, Ángeles Negrete ha participado en el Viacrucis. Este es su segundo año en el que interpreta a María Magdalena y aunque le daba pena, ha perdido el miedo y representa su papel con excelencia.

“Tengo 21 años, desde niña inicie como piadosa, el año pasado suplí a la persona que iba a interpretar el papel, les gusto y me volvieron a elegir. Me gusta participar porque siento qué tengo cerca a mi abuelito”, contó Angeles.

Además de ella y su abuelo, su padre también ha participado al igual que dos primas. Como su diálogo no es muy extenso y ya se lo sabe de memoria, le basta con acudir a los ensayos cada semana.

“Trabajo en un taller de calzado, es un negocio familiar y no se me hace difícil participar, al principio me daba pena que me vieran los vecinos, pero creo que eso es parte de participar, tomás valor y pierdes el miedo”, compartió Ángeles.





HÉCTOR PONCE EN EL PAPEL DE HERODES

Ricardo Sánchez / El Sol de León





En sus inicios fue judio, cinco años fue ladrón; 14 años representó a Jesucristo y desde hace siete personifica a Herodes. Hector Manuel Ponce Sánchez tiene 48 años y 27 de ellos ha participado en el Viacrucis.

Para él y su familia, una semana santa sin Viacrucis no tiene el mismo sabor. “Cuándo fue la pandemia, hace dos años no se celebró el Viacrucis, tiene un significado muy fuerte para nosotros como familia”, contó Héctor.

Local ¿Qué es la Procesión de Silencio? Aquí te lo explicamos

Agregó que desde niño, siempre asistía a ver la representación de la muerte de Cristo y deseaba participar, hasta que el esposo de una prima lo invitó y se unió. desde entonces cada año no falla.