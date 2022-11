Vicky Palami desea realizar torneos gamer con causa

Vicky Palami, gamer conocida por transmitir partidas de Ápex Legends y Minecraft, y por su cuenta de Twitch (vickypalami), habló sobre su experiencia en el mundo digital.

“En un principio uno de los retos que se me presentó fue acostumbrarme a leer comentarios negativos y no dejar que me afectarán, ahora me enojo cinco minutos y después se me olvida”.

Mientras que de las críticas que recibe por ser una mujer que juega videojuegos, @vickypalami declaró “al comenzar a jugar en línea con otros jugadores me di cuenta de que todavía falta acostumbrar a la sociedad a que el mundo gamer también es para nosotras, ya que he recibido comentarios como ‘eres buena jugando a pesar de ser mujer’, ‘no creo que estés jugando sola, de seguro tu novio está ahí ayudándote”.

Vicky recordó que una vez en una tienda de videojuegos el empleado no le quería vender un juego porque lo consideraba muy violento para ella y tuvo que intervenir su papá para que se lo pudieran vender y sus amigos lo consiguieron sin ningún problema.

De las experiencias que le han dejado hasta el momento, @vickypalami recordó que, con ayuda de “el Ded”, realizaron un torneo con el videojuego Ápex Legends y tuvieron una gran respuesta.

“Hace un año y medio ayude a otro amigo a realizar un torneo, pero no era con premio monetario, sino con una noble causa, recaudar dinero para un centro de estudios de cáncer de próstata y reunimos 5 mil dólares en dos horas, me gustó saber que no solo los videojuegos son entretenimiento, sino que tienen un propósito mayor”.

Para concluir, Vicky Palami confesó “quiero hacer torneos con causa y comentar las partidas, ya que me sentí muy contenta”.