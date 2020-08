Top dog, el desafío que descubre al "Mejor Perro de América”

El nuevo reality de A&E Top dog enfrenta a cinco equipos conformados por un canino y su adiestrador, cuatro equipos policiales K-9 y un equipo civil, que se baten en una competencia de tres fases, en donde tendrán que enfrentar obstáculos, detectar objetos y abrirse paso en escenarios convertidos en verdaderos desastres. El equipo que complete los retos más rápido se lleva el título de "Mejor Perro de América", un premio económico de 10 mil dólares, 5 mil dólares adicionales donados a la organización benéfica para animales de su elección y la oportunidad de competir en la gran final, donde pueden llevarse a casa 25 mil dólares.

Curt Menefee, Jamie Little y el entrenador experto Nick White serán los encargados de presentar a Latinoamérica, este show que apuesta por las habilidades especiales de los caninos.

“Cada perro debe tener habilidades centrales que los podrán hacer competir en Top dog, agilidad, obediencia, saber nadar y detección de objetos. Si tu perro tiene todas estas características, tiene la oportunidad de ser el próximo Top dog”, dijo en entrevista telefónica Nick White.

De manera más detallada, el entrenador experto nos dijo cómo es que cada una de estas características serán mostradas para sacar todo el potencial de los canes: “Necesitan ser muy obedientes, porque no sólo sucede lo que se puede ver en la pantalla hay muchísimas cosas que están pasando alrededor, gente de la audiencia gritando y aplaudiendo, personas de iluminación, camarógrafos moviéndose por todo el lugar junto con el perro. Todas estas piezas en movimiento que no se ven a simple vista, obligan a tener perros que sean absolutamente obedientes y que no presten mucha atención a las distracciones. La agilidad es importante porque hay que saltar autos y demás obstáculos”, aseguró Nick.

Las habilidades acuáticas y la detección de objetos son cruciales para el éxito de los competidores y sus acompañantes humanos, agrega. “Deben ser muy buenos nadando, algunos perros tienen que meterse al agua, hay unos que jamás lo han hecho, incluyendo nuestros perros policía y otros que ya han estado cientos de veces haciéndolo. Por supuesto que no es algo obligatorio, pero aquel con más habilidades en el agua, tiene más posibilidades de ganar. También es importante que sepan detectar objetos, ayuda mucho el que sean competentes en ello”.

La conexión entre el hombre y su mejor amigo cuadrúpedo, es uno de los aspectos que quieren resaltarse en este programa. “Hay muchísima gente que piensa que ser un entrenador de perros es solamente sobre obediencia e instrucciones y que el perro es una especie de robot. Al ver este programa te darás cuenta de que la conexión es un elemento importante para lograr los objetivos. Por ejemplo si el perro tiene miedo de saltar al agua, tú vas a ver al entrenador saltar, la lógica del canino es, ‘no confío en esta piscina pero confío en mi entrenador’ y verás muchas situaciones como esas, que son las que hacen especial este programa”

Top Dog llega a la pantalla de A&E el 9 de agosto a las 19:30 horas.