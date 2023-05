¿Fernando Alonso y Taylor Swift son pareja? Daniel Ricciardo reveló detalles al respecto

Los rumores sobre la posible relación entre el piloto español Fernando Alonso y la cantante Taylor Swift han tomado la Fórmula 1 y los aficionados quieren si es posible que esta relación exista.

En ese sentido, Daniel Ricciardo fue cuestionado durante una entrevista en la que el australiano simplemente no dejó pasar la oportunidad de opinar al respecto.

Puedes leer también: Katy Perry jamás olvidará la coronación de Carlos III: no hallaba su asiento y casi se cae [Video]

“Definitivamente no estaría con Alonso porque él solo está enfocado en las carreras. Ella estaría mejor con alguien relacionado a las artes”, aseguró el tercer piloto de Red Bull.

Daniel " El risitas" Chardo dice que Taylor Swift definitivamente no estaría con Alonso porque el solo esta enfocado en las carreras, ella estaría mejor con alguien relacionado con las artes.



Ver conducir a la cabra no es un ARTE?pic.twitter.com/GjvmodurOM — NanoGrifo 🥷👼🏻 (@NanoGrifo) May 6, 2023

El rumor de que Fernando Alonso y Taylor Swift tienen una relación a escondidas se dio luego del rompimiento del piloto con Andrea Schlager, en tanto la cantante puso fin a su compromiso con Joe Alwyn.

Quien hizo énfasis en esta situación fue una usuaria de Twitter llamada Anabel, y posteriormente los medios comenzaron a replicar las sospechas.

La Fórmula 1 siguió con el ‘shippeo’ de Alonso y Swift

En el paddok de Miami la cuenta oficial de la Fórmula 1 le dio un recibimiento muy especial a Fernando Alonso, y es que en el video de redes sociales se puede ver que la pregunta del día para los pilotos es “¿Cuál es tu canción favorita de Taylor Swift?”

Al acercarse a Fernando Alonso, el piloto español solamente se río muy fuerte de la situación. Posteriormente, el piloto alimentó al rumor al subir un pequeño video de él con una canción de Taylor Swift de fondo.

#alonso #swiftie #miamigp #questionoftheday ♬ original sound - F1 Miami Grand Prix @f1miamigp cannot confirm nor deny if we’ve got a switfie here 🧐 @Fernando Alonso #formula1

Publicada originalmente en ESTO