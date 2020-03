Suspenden edición 73 de Cannes por pandemia de Covid-19

El 73º Festival de Cannes no se celebrará en las "fechas previstas", del 12 al 23 de mayo, debido a la pandemia de coronavirus, pero podría ser aplazado a una fecha posterior.

via GIPHY

Por medio de su cuenta de Twitter, los organizadores del evento dieron a conocer la decisión de suspender el festival hasta nuevo aviso.

"El Festival de Cannes no podrá celebrarse en las fechas previstas, del 12 al 23 de mayo próximos. Varias hipótesis están en estudio para preservar su celebración, de ellas, la principal, es un simple aplazamiento, en Cannes a finales de junio principios de julio de 2020. En cuanto la evolución de la situación sanitaria francesa e internacional permita evaluar la posibilidad real, daremos a conocer nuestra decisión".

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020

La decisión será adoptada de común acuerdo con el Estado, la alcaldía de Cannes así como con los profesionales del cine, subrayan los organizadores que manifiestan su "solidaridad" con las personas afectadas por el coronavirus.

Primer festival de cine del mundo, Cannes era uno de los grandes eventos internacionales que no había adoptado una decisión sobre el futuro de su próxima edición.