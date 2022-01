Sofía Aragón expresa su pesar por el suicidio de Cheslie Kryst

La participante mexicana de Miss Universo 2019, Sofía Aragón, envió sus condolencias a través de un video en vivo de Instagram donde mostró su pesar por Cheslie con quien convivió durante el certamen. Además, expresó su preocupación por las personas que atraviesan un difícil momento.

“No sé las razones por las que Cheslie tomó esta decisión. Es importante pensar en cómo podemos hacer para que deje de suceder esto. Quiero que las personas que se sienten aisladas o deprimidas o solas en el mundo, sepan que así no sentimos todos, es una enfermedad que está consumiendo la mente de las personas pero cada vez a la gente le importan menos los demás".

Debes darte cuenta cuando es momento de pedir ayuda y que las cosas se te salen de control. La enfermedad mental es como cualquier enfermedad del cuerpo si tu cerebro muere, el resto del cuerpo puede dejar de funcionar”, dijo Aragón.

La modelo hizo un llamado a ser más responsables con las redes sociales.

“Si eres una persona que vive atada a las redes sociales debes lidiar con eso. “Los que viven en constante ataque a los demás, no saben por lo que está pasando una persona, no sabes si está sonriendo o está en un proceso depresivo, nadie entiende el impacto que tiene un comentario hasta que suceden este tipo de cosas. La libertad de opinión no significa andar por la vida destruyendo al os demás”.

Cheslie Corrinne Kryst fue una modelo y abogada estadounidense, que fue coronada Miss USA 2019. Como Miss USA, representó a los Estados Unidos en la competencia Miss Universo 2019.