Se llena Velaria de la feria con Christian Nodal

León, Gto.- Por primera vez en lo que va de la Feria de Verano en León, la Velaria se llenó con miles de leoneses para recibir al artista del momento Christian Nodal, quien arrancó su concierto en punto de las 21:30 horas al ritmo de "No te contaron mal".

Luego de los gritos y de agradecer a su público por acompañarlo en tan importante noche para él, entonó la canción, "De los besos que te dí" y "No es justo por él", con las que encendió aún más el escenario en una noche prometedora para los miles de fans que desde hace algunos días ya habían agotado los boletos para asistir al evento.

"Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que están en la primera fila, a los de los de las orillas, los que están hasta atrás muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes", expresó el cantante del género regional mexicano.

Desde las 19:00 horas cientos de personas comenzaron a ingresar a la Velaria de la Feria para ir tomando sus asientos a tiempo, respetando sus burbujas sociales de máximo 5 personas por espacio.

Antes de que arrancara el concierto de Christian Nodal mismo que forma parte de su tour "Botella Tras Botella", la cantante del género regional mexicano Marisol Castillo abrió el escenario para amenizar la espera de los leoneses que llenaron hasta las 9:15 todos los espacios asignados dentro del recinto.

Entre algunos fans que estaban en primera fila para observar al prometido de Belinda, se encontraban jugadores del club León, que esperaban atentos al inicio del concierto.

Cabe resaltar que no solo Christian Nodal llenó la Velaria de la Feria, sino que también a las afueras del establecimiento personas que no alcanzaron boleto o que no lo adquirieron, estuvieron rodeando la Velaria para poder entonar las canciones de su artista favorito, tales como Ayayay, Aquí Abajo, Nace un Borracho, entre otros éxitos que forman parte de su álbum AYAYAY.

Algunas mujeres grabaron al artista a distancia, pero no dejaron de demostrarle sus cariño y admiración por sus letras en canciones que han sido todo un éxito en su joven carrera.

Además de la seguridad que ofreció el patronato de la Feria, así como del municipio de León, el cantante también contó con sus propios elementos de seguridad, para tener mayor protección para él y para sus fans.

De acuerdo con personas allegadas al artista, Christian Nodal siempre es una persona muy puntual con sus conciertos y desde las 14:00 horas ya se encontraba en la ciudad de León, para revisar que todo estuviera listo para su presentación, también se informó que lo acompañaba su ahora prometida Belinda, pero durante la cobertura del evento no se le vio en el escenario.