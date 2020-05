Se arma el pleito entre Natanael Cano y Pepe Aguilar; las redes sociales se "prenden"

Nuevamente las redes sociales y los seguidores del regional mexicano se han dividido en gustos y preferencias, ahora los protagonistas del escándalo son Pepe Aguilar y el joven hermosillense Natanael Cano.

El alboroto se desató por un video del Escorpión Dorado publicado el 21 de febrero del 2020 en el que Pepe Aguilar comparte su opinión sobre los corridos “verdes” y la trasformación de la música popular, género en el que se desarrollan ambos artistas.

El intérprete de Por mujeres como tu manifestó en la entrevista con el videoblogger que estaba muy traumado con la música que lanzan los nuevos exponentes, los corridos “verdes”. “Son parte de la evolución de la musical, así como en la evolución de las especies hay cosas que duran más que otras”, dijo.

También compartió que a su parecer todos los exponentes de este estilo suenan igual y que le cuesta trabajo admirar a una persona que realiza una canción solo con programas o computadoras, y dijo que parte de la culpa de que existan estas letras es de quien consumen las canciones.

Entonces, el día de ayer el cantante Pepe Aguilar sube este video a su cuenta de Instagram con el título de "aclaración"

“Esta madre que está pasando con la música mediocre, chafa y pinche va a generar que venga una bonanza de artistas como no te las vas a acabar, porque todas estas generaciones que realmente si son talentosos y que si músicos y que están creciendo con esta mierda dicen: ´Yo realmente si voy a hacer otra cosa´ y eso va crear una reacción que va traer a músicos bien perros”, declaró.

Las palabras de Pepe parecen no haber sido del agrado del cantante Natanael Cano, un joven de 19 años que se abre paso en el ambiente artístico.

Fue durante un Live por Instagram donde el cantante de Arriba, expuso que no le parecían la opinión de Aguilar. “Alguien dígale que son los corridos tumbados, si no sabes que son ¿Para que estas abriendo el puto hocico?, no nos puedo tirar más mierda, uso las palabras más corrientes que pudo usar y ahora dice que alguien le explique que son”, dijo.









La historia no quedó ahí, pues a través de sus redes, Pepe respondió a Natanael y aclaró que no entendía nada de lo que estaba pasando. “Me vale gorro, hay un joven que canta música de corridos tumbados que pensó que estaba hablando de él, qué tan poca autoestima debes de tener, para cuando un wey diga que se hace música pinche y chafa pienses que están hablando de ti, que tan poca autoestima tienes”, aclaró.