Raymix apadrinará Lagunilla mi barrio

Lagunilla mi barrio, obra escrita y dirigida por Ariel Miramontes y Daniel Chávez, tendrá a Raymix como padrino en la develación de placa por sus primeras 200 funciones.

El creador de la electrocumbia llegará a la celebración por invitación de Violeta Isfel, parte del elenco, con quien mantiene una amistad. “Con ella participé en un programa de baile, fuimos pareja, y me contó que mi música la ponen en los breaks. Fui a ver la obra en sus inicios y me gustó, ahora 200 representaciones es bastante”, explicó el cantante en entrevista con El Sol de México.

“La escenografía me parece muy buena, la historia es muy bonita. También cómo representan esa esencia de la Ciudad de México, sus colores y su onda Lagunilla, como dice el nombre”, añadió.

La música de Raymix, es de las más escuchadas y sus canciones encajan con la historia representada en escena. “Me siento contento, creo que estamos haciendo un trabajo que poco a poco la gente está conociendo más”, dijo el artista.

Vive el ambiente sonidero

Raymix trabaja en un álbum nuevo que lanzará en marzo, mientras goza de su último tema Bailando, que grabó con Sonido Pirata. Para el videoclip de éste, se adentró al ambiente sonidero, por lo que quedó motivado para hacer un concierto en vivo en un baile de ese estilo. “Es pura diversión, mucha gente baila, canta, todos se la pasan muy bien, es una escena llena de alegría”, señaló.

Al respecto, Raymix celebra el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Inmaterial a los sonideros. “Es una cultura que tiene tantos años y que ha crecido con el paso del tiempo, es algo muy bien merecido, espero que siga creciendo porque es un ambiente muy sano.

“Como todos los géneros populares ha sufrido estigmas, pero con el tiempo cada vez el público en general lo ha aceptado. Veo que mucha gente disfruta bailar y pasarla bien, eso es lo importante”, comentó.

Aeronáutica, su otra gran pasión

En julio pasado, Raymix fue uno de los artistas que el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó durante una de sus conferencias en el Palacio Nacional, sin embargo, no pudo agradecerle personalmente ni comentarle sobre otros proyectos relacionados a su carrera como ingeniero aeronáutico.

“Intenté pero no pasé de allí, me contactaron con Jesús Ramírez, el vocero presidencial, pero no trascendió. Me hubiera gustado, sobre todo porque también tengo proyectos de educación, aeroespaciales”, añadió.

Será este 26 de enero a las 20:00 cuando el artista se presente en el Centro Cultural Teatro II para apadrinar Lagunilla mi barrio.