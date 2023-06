Presentan nueva adaptación de Los monólogos de la vagina

A 27 años de haberse presentado por primera vez en la obra “Los monólogos de la vagina”, Susana Zabaleta se suma a una nueva adaptación del texto original de V (antes conocida como Eve Ensler), en esta ocasión bajo la dirección de su hija, Elizabetha Gruener.

La actriz se mostró muy conmovida durante la función de prensa, pues asegura que las historias que aborda el texto le hacen percatarse la triste realidad que viven algunas mujeres.

“Esta obra habla de las que no han sentido, que no se han dado el permiso de sentir un orgasmo jamás en su vida. Este monólogo que digo yo de una mujer de 70 años que jamás se había explorado, porque su primera vez fue terrible, me da mucho sentimiento”, dijo a este diario en un encuentro con medios.

“La gente diría que ahora ya no pasa eso, pero creo que estamos llenos de gente que no se conoce a sí misma, y que los hombres no permiten que la mujer sienta. Espero que este texto que tiene 30 años y sigue vigente, siga ayudando a las mujeres a encontrarse a sí mismas”, agregó.

Basado en entrevistas con mujeres de distintas nacionalidades realizadas por la autora, la obra habla sobre la sexualidad femenina, y retrata la manera en que cada una convive con su propio cuerpo.

La noche de ayer jueves, en la ciudad de Orizaba, las actrices Kika Edgar, Gloria Aura y Jaqueline Andere, presentaron la puesta en escena de Los Monólogos de la Vagina/ Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Esta versión cuenta también con la actuación de Sophie Alexander-Katz y la propia Elizabetha. A esta función especial acudieron como invitadas algunas miembros de la “Casa de las Mercedes”, una fundación encargada de ayudar a jóvenes víctimas que sufrieron abuso en el seno familiar.

Al respecto, Susana lamentó que no exista sensibilización en torno a estos temas, y espera que textos como este ayuden a la gente a comprender la magnitud de sufrir un ataque sexual.

“Imagínate no sólo perder tu virginidad, tu pudor y tu inocencia, sino perder tu casa para siempre y jamás poder volver porque estás en peligro gracias al tío, o un sobrino o al padrastro o al hermanastro. No nos damos cuenta del daño que de repente pueden hacer las experiencias terribles que sufren esas niñas”.

Sobre su desempeño dirigiendo y protagonizando la obra, Elizabetha se dijo privilegiada por tener la posibilidad de llevar estos temas a la mesa, pues en su familia se hablan con naturalidad, y le gustaría que se siga abriendo el debate en otras esferas.

“Este texto en específico aborda muchos temas que he hablado con mi mamá en el desayunador, hoy mismo estábamos hablando del Me too, decir que sí o decir que no. Lo mejor es hacerlo de manera creativa, y en un escenario que es lo que más nos gusta hacer a las dos”.

Esta adaptación de “Los monólogos de la vagina” tendrá tres funciones más, los martes a las 20:00 horas en el Teatro Libanés. Es apta para adultos.