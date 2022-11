Preoccupations: Fuerte se escucha mejor

Preoccupations es una banda canadiense de post-punk oriunda de Calgary, Alberta, y formada hace diez años bajo el nombre de Viet Cong.

Desde sus inicios se enfrentaron a diversas controversias sobre su nombre original, lo que implicaba acusaciones de racismo y apropiación cultural debido a la asociación con el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y fue en 2015 cuando anunciaron el cambio de su nombre por el de Preoccupations.

"Somos una banda que quiere hacer música y tocar para nuestros seguidores. No estamos aquí para causar dolor ni para recordarle a la gente las atrocidades del pasado", publicó la banda en sus redes sociales en aquel momento.

Fue así como desde 2016 la banda integrada por Matt Flegel (bajo y voz), Mike Wallace (batería), Scott Monty Munro (guitarra y sintetizador) y Daniel Christiansen (guitarra) comenzó a publicar su música ya con su nuevo nombre y llevando a todas partes su potente sonido de voces post-punk, psicodelia y noise que los ha convertido en una de las bandas más relevantes del rock alternativo de los últimos años.

Hace unas semanas, la banda lanzó su cuarto disco de estudio, Arrangements, acerca del cual platicamos con el propio Matt Flegel:

Este 2022 cumplen su primera década como banda. ¿Cómo se sienten al respecto?





Sorprendido de que todavía sigamos en esto, la verdad… Obviamente me siento genial al respecto, es más, no siento como que hubiera pasado todo ese tiempo. Además de que, como te imaginarás, los últimos dos años casi no contaron, así que por mí prácticamente podríamos borrarlos del calendario… Y bueno, ahora tenemos este nuevo disco, que creo que nos lleva al momento en que nos habíamos quedado y con el que estamos completamente listos para volver a empezar.

Este cuarto disco suena igual de poderoso que sus trabajos previos, aunque al mismo tiempo se perciben algunos elementos nuevos en su sonido.





Sí, creo que este es quizá un poco menos electrónico que el anterior. Estábamos haciendo muchas afinaciones con guitarras, digamos más alternativas. Es diferente, con un poco más de alto tempo en las partes que son más rápidas y también me di cuenta de que estuve tratando de meter la mayor cantidad de palabras en el menor espacio posible y algunos arreglos en las voces… Definitivamente pasé un poco más de tiempo cantando y eso tiene que ver con que mientras grababa voces, dejé de fumar, así que creo que estaba saliendo todo un poco más suave.

Siempre me ha llamado la atención la potencia que consiguen en su música, y es algo que se acentúa más en este disco. ¿Crees que se debió a algo en particular?





No sé, creo que sólo fue el ímpetu de saber que ya estábamos listos para entrar de vuelta en el estudio y que nos encontrábamos muy emocionados por ello… Además me he dado cuenta de que a veces escribo música un poco más lenta y que cuando entramos al estudio tendemos a subir el ritmo, supongo que porque es más divertido tocar así, rápido.





¿Cuál sería tu canción favorita de este álbum y por qué?

Me gusta mucho la última, Tearing Up The Grass, porque es una especie de ejercicio largo, extenso, además de que tiene muchas voces superpuestas en las que pasé mucho tiempo trabajando. Es una canción que habla de un amigo que se suicidó hace un par de años, así que tomé algunas de las imágenes de los momentos que habíamos pasado juntos y las conecté a esta canción… Por eso tiene un poco más de peso para mí, aparte de que me gustó mucho el resultado final, estoy orgulloso de eso.

Sabemos que cambiaron su nombre porque el anterior le parecía ofensivo a algunas personas, ¿pero por qué eligieron el de Preoccupations?





Sólo nos lo sugirieron, lo elegimos de una lista de muchas opciones. Ya llevábamos como un mes pensando en eso, pero elegí ese porque siento que está directamente relacionado con la situación o por lo que están pasando muchas personas en el mundo ahora mismo.

Ahora están de gira por Estados Unidos, ¿cómo te sientes al respecto?





¿Cómo me siento acerca de Estados Unidos?

¡No!… Bueno, venga: Cuéntame qué piensas de ese país.





Bueno, me siento bien. Yo soy canadiense, pero mi esposa es estadounidense y vivimos en Nueva York, y aquí lo que me gusta es que puedes hacer lo que sea y venir de donde sea y a nadie le importa, puedes decir lo que quieras, y creo que eso está bien… Aunque cuando sales de aquí y ves hacia otros lados te das cuenta de que hay cierta oscuridad en algunas partes.

Háblanos de la gira que están realizando por ese país





Nos gusta mucho ir de ciudad en ciudad y conocer gente diferente, además de todo lo que vives entre un punto y otro, ver a tantos tipos diferentes de personas, la mayoría de la gente es agradable… Aunque luego también te encuentras con personas que simplemente nunca leyeron un libro en sus vidas. Pero estamos felices de regresar a los escenarios, después de que se congelara todo por la pandemia, es muy emocionante volver a salir para tocar y poner algo de música a todo volumen.

¿Y aún no hay planes de traer todo ese ruido a México?





Aún no, pero vamos a hacer algunos planes y yo creo que el próximo año podríamos concretarlo.

Para los que aún no los hemos visto en vivo, ¿cómo es un show de Preoccupations?





Bueno, para empezar creo que es un poco distinto a como se escucha en los discos, creo que llevamos la música a otro nivel y que se escucha con más energía, porque lo ponemos todo en el escenario, así que terminamos empapados en sudor cada noche… Lo único que te puedo asegurar es que absolutamente nadie se queda sentado durante nuestro show y que todos nos volvemos locos durante el tiempo que duran… Es un concierto muy ruidoso, así que no está de más que lleven tapones para los oídos.

¿Hay algo que le quieras decir a sus seguidores mexicanos?





Sí, que lamento mucho que aún no hayamos ido a tocar para allá. Sé que mucha gente nos escucha en México, porque nos contactan en las redes sociales y por correo electrónico desde ahí, así que será muy emocionante poder llevarles el show en vivo en algún momento del próximo año.

