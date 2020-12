Pedro Fernández, cuatro décadas de amor a la música

A 42 años de haber iniciado su carrera artística, Pedro Fernández todavía mantiene viva la ilusión de cuando tenía siete años y estaba a punto de subir al escenario a cantar. Para él siempre es grato voltear a ver a aquella época y revivir los éxitos que lo lanzaron al estrellato, como La de la mochila azul, tema que “el público no perdona en los conciertos”, según él mismo señala.

“Algo que no me ha dejado de ocurrir es la emotividad y la ansiedad, esas mariposas en el estómago previo a subirme al concierto, que no son nervios, son más bien como que ´ya suéltame, ya me quiero subir, ya quiero empezar´. Tiene mucho que ver con el niño, porque desde que me subí al escenario por primera vez encontré ahí mi zona de confort para liberarme y hacer lo que me gusta”, platicó en una charla telefónica con El Sol de México.

Con 39 discos grabados, tres discos de diamante, 37 de oro y 26 de platino, además de cuatro Latin Grammy, José Martín Cuevas (su verdadero nombre) celebra permanecer dentro del gusto del público, y continúa reinventando el género ranchero con su estilo particular.

En su opinión no existe una fórmula para garantizar el buen recibimiento de un disco o canción nuevos, pero siempre procura guiarse por su instinto para seleccionar aquellas composiciones que puede interpretar de manera excepcional y única. Tal es el caso de Cómo será la mujer, tema escrito y musicalizado por Rigo Tovar, que formará parte del disco que lanzará el próximo año.

Pedro compartió que además del cariño que ha recibido gracias a la música, también le debe su incursión en el cine cuando era pequeño, ya que fue gracias a sus éxitos como cantante que los productores le abrieron esta puerta, y así descubrió otra faceta suya que ha disfrutado mucho.

“A mí me invitan al cine y actuar porque La de la mochila azul era un fenómeno, un suceso. Y entonces aparecen unos productores maravillosos que visualizan que hay que hacer la película con el niño que canta la canción”.

El cantante continuó: “Posteriormente salen más canciones que se volvieron película, El oreja rajada, La mugrosita, La de los hoyitos, así se fue dando. Luego creo que con el tiempo fui aprendiendo un poquito de la actuación, y eso me permitió que me tomaran más en cuenta, no precisamente porque tuviera tanto éxito mi disco en turno”.

Actualmente Pedro se encuentra afinando detalles de su próximo álbum, y resalta que al igual que con el resto de sus trabajos, siempre tiene en mente las enseñanzas de quienes, sin saberlo, se convirtieron en sus grandes maestros de vida a través de sus consejos, anécdotas y colaboraciones.

Lola Beltrán, Lucha Villa, Eulalio González Piporro, César Costa, Juan Gabriel, Enrique Guzmán, y por supuesto José José, son algunos de los personajes que contribuyeron a convertirlo en la figura que es hoy en día, y con quienes asegura siempre estará agradecido.

“Toda la convivencia diaria, los viajes y los traslados eran una experiencia. Ver cómo se apoyaban entre sí, porque también los artistas de aquel momento tenían otra visión del medio artístico, se ayudaban entre ellos y veían la manera de que todos brillaran de la misma forma. La mayoría era sumar, y eso fue un aprendizaje para mí, como lo fue la disciplina de dormir, comer y vestir bien. De estar bien en el escenario, atender al público, dar siempre un autógrafo, tomar una fotografía, saber el valor que tienen los fans”, concluyó.