"Estuve a punto de morir", el Pato Zamabrano denuncia brutalidad policial tras detención

Patricio Zambrano aseguró que estuvo a punto de morir, a causa de la brutalidad policial de la que fue víctima tras ser detenido en la presa La Boca de Nuevo León.

En entrevista para Ventaneando, el Pato explicó que se encontraba ahí paseando con su esposa e hija pues hace días fue operado y el doctor le había recomendado caminar.

Sin embargo, fue detenido y como resultado de ello, denunció el haber sufrido abuso por parte de las autoridades.

"M estaban ahogando y estuve a punto de morir. Me dieron un golpe en la cien, que me pudo haber causado un derrame cerebral".

Acabo de ser arrestado y golpeado brutalmente por la policía de Santiago NL. Delante de mi niña de 13 añitos, saliendo del hospital me invitaron a comer y guardando sana distancia lo hicimos. Me arrancaron el cubre boca. @nuevoleon @stgogob @lopezobrador_ #brutalidadpoliciaca pic.twitter.com/XrqZBzYdpo — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) June 26, 2020

Asimismo, reveló que uno de los oficiales le dijo que su detención era por órdenes del alcalde.

"Se me acercó y me dijo al oído: Son órdenes del alcalde que te desalojemos Pato, porque siempre vienes y grabas, y dices que está todo sucio".

Además, señaló que a pesar de no haberse resistido al arresto, los policías lo agredieron brutalmente.

"Nunca opuse resistencia, no somos delincuentes, pero fue puñetazo y puñetazo en la cara. Cuando el tipo me tiene con la rodilla, yo le dije, me estás matando, no puedo respirar. Iba tirado en el piso, amarrado de pies y manos".

Por último, el exconcursante de Big Brother, dijo que no ha tenido contacto con el alcalde y que posterior a su detención, la zona que "supuestamente era restringida" estaba abierta al público.

Me lo TUMBARON, va;

Gracias por mandar evidencia de la brutal violencia que recibí; EL AREA ESTÁ ABIERTA, para todo aquel que dice que infringí la ley, la autoridad está para cuidar no para golpear COBARDEMENTE y esposado delante una menor. Y en la demarcación no hay parte,¿como? pic.twitter.com/3eHHHNZVFZ — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) June 28, 2020

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, las autoridades de Nuevo Léon aseguran que su arresto, el viernes 26 de junio, fue porque se encontraba en una zona restringida de la presa, que además debido a la contingencia, no está abierta a la población en general.

Asimismo, aseguraron que éste se comportó de manera prepotente al momento de su detención.

