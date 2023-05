Piqué se reencuentra con sus hijos en Miami; lo critican por estar en el celular [Video]

Gerard Piqué vuelve a ser el centro de atención debido al reencuentro que tuvo con sus hijos ahora que viven en Miami.

El exfutbolista fue captado con ellos en un restaurante de Florida, donde Milan ,Sasha y él se encontraban comiendo, sin embargo, Piqué no luce muy atento a sus pequeños.

El video, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, muestra al ex de Shakira mirando el celular todo el tiempo, algo por lo que fue muy criticado pues no parece preocuparle el hecho de que no les está poniendo atención a sus hijos.

He visto como 3 o 4 videos de Piqué con los niños en Miami y todo el tiempo es en el celular. En el hotel, en Piscina, Entiendo tiene sus compromisos, pero ya es mucha coincidencia que todas las veces que lo ven es ignorando a los niños y pegado al Celular. Que "PADRAZO" 😄😄😄 https://t.co/aaJG54TXuN — Ahmed 👽 (@AhmedJr) May 1, 2023

Además, el paparazzi Jordi Marti, reveló que el exjugador de Barca estaba enfadado con la artista porque él llegó el 26 de abril y fue hasta 10 días después que pudo estar con los niños.

Por otro lado, Martí dio varios detalles sobre su ahora novia Clara Chía, quien hasta la fecha asegura que no supera la presencia de Shakira en la vida de Piqué.

"Ella sigue diciendo que tiene crisis de ansiedad, que no quiere pasear por el centro de Barcelona porque los paparazzis la siguen y y por eso decidió irse para Abu Dhabi, que Abu Dhabi es un emirato árabe donde es ilegal hacer fotos.

"Osea esta chica tiene una psicosis en contra de los paparazzis, que no la dejan vivir", dijo el periodista.

El juicio contra Shakira

Pese a que en lo profesional Shakira sigue cosechando éxitos tras convertirse en la primera latina en ser nombrada "Mujer del año" por la revista Billboard, la cantante tendrá que enfrentar próximamente su juicio en España por un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros.

El proceso legal en su contra será a partir del próximo 20 de noviembre, previsto durante doce sesiones entre ese mes y el siguiente con unos 200 testigos.

This is such an honor, thank you so much! See you guys May 6th 💜@billboard @billboardlatin pic.twitter.com/F3ywT1zdYE — Shakira (@shakira) April 25, 2023

No obstante, el juicio podría acortarse si la artista, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros, alcanza a última hora un pacto con las acusaciones, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude.

El motivo de que se hayan señalado doce sesiones para el juicio contra la colombiana es el gran número de testigos propuestos por las partes, con un centenar la Abogacía del Estado, unos treinta la Fiscalía y sesenta la defensa.