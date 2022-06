Johnny Depp podría volver al cine: revelan película que lo regresaría a la pantalla grande

Luego de que Johnny Depp saliera beneficiado en el juicio por difamación contra Amber Heard, parece que la vida le sonríe de nuevo al actor.

Mucho se ha especulado sobre su regreso al cine ahora que su reputación ha sido restaurada tras la decisión del jurado de acusar a su ex de haber mentido sobre el actor.

Sería la cinta de Beetlejuice 2, la que podría regresarle la alegría a millones de sus seguidores, quienes esperan con ansia verlo de nuevo en algún nuevo proyecto cinematográfico.

Thrilled to see Johnny Depp added to the cast of Beetlejuice 2 👏🏼 #IStandWithJohnnyDepp pic.twitter.com/S1sUHNnGNw — 🇨​🇦​🇳​🇩​🇮​🇨​🇪 (@CandiceMellor) May 24, 2022

La euforia sobre su posible participación se dio luego de que el buscador de Google, al poner el nombre del filme, desplegara en su elenco al famoso artista.

Depp aparece junto a Michael Keaton, quien dé vida al divertido fantasma Beetlejuice, y a Winona Ryder, que interpretaría a Lydia Deetz, sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que podría ser una equivocación del buscador.

De acuerdo con el mismo Michael Keaton en una entrevista para Elle en 2019, este filme merece ser tratado con el debido respeto o de lo contrario, sería mejor no llevarlo a cabo.

"La única forma de hacerlo es hacerlo bien. Mucho de esto fue improvisado y mucho fue realizado magistralmente por Tim Burton. Si no puedes acercarte a eso, déjalo estar. Hay ciertas películas que son como cementerios indios, mejor no pasar por encima de ellos", dijo el actor.

Finalmente, el portal especializado en cine IMDB dio a conocer que la película estaría llegando a los cines en 2025.