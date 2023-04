Belinda rompe el silencio sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal: ¿qué dijo? 

En el mundo del espectáculo, terminar una relación solo inicia otra fase en la que muchos esperarán que emitas una opinión en todo lo que pasa en la vida de tu ex. Cómo ejemplo de esto tenemos a Belinda y Christian Nodal.

Desde su rompimiento, las cámaras han seguido sus caminos por separado con mucho interés, aprovechando para preguntar sobre el otro en algunas ocasiones. Esta vez le tocó a Belinda comentar sobre el más reciente logro de su expareja: Christian Nodal será papá.

Fue antes de un concierto a celebrarse en la feria de San Marcos, Aguas calientes, que la cantante mexicana (y española) salió a convivir con sus fans que ya la esperaban, aprovechando el momento para llevarles agua.

En el lugar algunos reporteros aprovecharon para pedirle su opinión sobre la nueva familia que Cazzu, Christian Nodal y el nuevo bebé están por iniciar.

Belinda habla ante las cámaras sobre embarazo de nueva pareja de Nodal

Belinda, además de celebrar el nuevo paso en la vida de su ex, también aprovechó para compartir una solicitud a la prensa en general.

“Un bebé es una gran bendición”, empezó, “les pido por favor nomás, yo si quiero pedirles y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados”.

Y es que Belinda prefiere no hacer comentarios al respecto de la vida de Nodal, no solo por su propia comodidad sino también para no meterse en la vida que ahora forman él, Cazzu y un bebé en camino.

“La vida pasa, cada quién tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo porqué hablar de nadie”, sentenció.

También les deseó lo mejor en el mundo y reiteró que un nuevo bebé en la pareja es una bendición.

A principios de 2022 la noticia del rompimiento entre Christian Nodal y Belinda llegó de sorpresa para fanáticos de ambos artistas, quienes por más de un año habían compartido su relación en redes sociales y hasta habían hecho públicos planes para casarse.

Mientras que Christian Nodal ha usado el impulso del rompimiento para iniciar una nueva fase en su carrera, con letras y canciones que llegaron a hacer referencia directa a su ex, Belinda ha preferido guardar las distancias.

Actualmente ambos se encuentran trabajando en sus carreras con diferentes presentaciones a lo largo del país, con la relación que sostuvieron hasta hace un año firmemente en el pasado.

