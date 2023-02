Andrea Legarreta aclara por qué se separó de Erik Rubín: no hay nada turbio

Después de 23 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, una noticia que compartieron a través de sus redes sociales y en donde señalaron que fue muy difícil tomarla.

Los rumores comenzaron a salir, por lo que la conductora decidió terminar con ellos y durante el programa Hoy de este jueves habló del comunicado y las razones por las que decidió separarse.

Con lágrimas en los ojos y frente a sus compañeros del matutino, Legarreta dijo que la ruptura con el padre de sus dos hijas, Mía y Nina, es una transformación del amor en pareja.

No es un pleito, no existe nada malo, no existe nada turbio, la única razón es la transformación del amor de pareja, estoy segura que muchos saben que esto sucede

La conductora aseguró que se sienten afortunados y que la decisión la tomaron "desde el fondo del corazón".

"Somos muy afortunados y muy dichosos de habernos encontrado, de hacer una hermosa vida juntos, porque así lo ha sido, y seguramente lo seguirá siendo (...) formamos una familia hermosa mucho mejor de lo que soñamos", dijo.

Indicó que, pese a la separación, ella y Rubín mantendrán comunicación y seguirán siendo socios de las empresas que tienen en común.

"Tenemos planes para trabajar juntos en proyectos que nos tienen muy emocionados y, sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida que se ama, que se respeta, que se apoya para cada uno".

Así es como Andrea Legarreta comparte en el programa Hoy, su separación de Erik Rubín. Además cuenta que ayer antes de mandar el comunicado, encendieron una vela, se abrazaron y lloraron juntos.

La pareja se posicionó como el matrimonio más sólido del medio del espectáculo, a pesar de los rumores que aseguraban lo contrario.

En distintas ocasiones, ambos desmentían los dichos publicando tiernas imágenes en sus redes sociales, y seguían adelante en su carrera y matrimonio.

“A veces la gente habla sin saber y nosotros sabemos nuestra historia… Vamos a seguir amándonos desde otro lugar, nuestra historia de amor continúa en familia”, dijo la conductora al referisre a los rumores que ya circulaban.

Legarreta actualmente está frente a la conducción del programa matutino “Hoy” de Televisa, y Rubín se encuentra realizando giras con el grupo Timbiriche, también es solista y finalmente hace dueto con su hija mayor, Mía.

