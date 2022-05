Mr. Alex Santi, la voz que ha conquistado a los jóvenes en el mundo

Mr. Alex Santi es fundador de Profit Over Everything academy, empresa que dirige tras haber dejado desde los 22 años su trabajo formal para iniciar una exitosa carrera en los mercados financieros y dedicar su tiempo a enseñar a otras personas a cómo invertir su dinero.

Conocido en redes sociales como Mr. Alex Santi, contó en nuestra entrevista exclusiva que dejó un trabajo de oficina en Bank of America con la ilusión de desarrollar su pasión por las finanzas y el trading, sin saber cómo empezar.

“Perdí 180,000 mil dólares al principio, tan solo aprendiendo y es una realidad que se me fue casi todo mi dinero. La razón por la que nunca me di por vencido es porque vi que todo este dinero perdido no fue en vano, vi mi crecimiento en el trading, que estaba llegando a un lugar, mentalmente, psicológicamente y decidí ponerle un poco más de dinero hasta llegar al punto en el que estoy ahora, que con disciplina llegué a ser exitoso con lo que hago”, señaló.

Aunque al iniciar su trayectoria en las finanzas no contemplaba dedicar su tiempo a enseñar a otras personas a invertir, fue su grupo de amigos quien le animó a tomar ese camino.

“Para ser sincero, nunca pensé en ayudar a otros. Siempre hacía trading y ganaba buen dinero y las personas me preguntaban qué hacía, que a que me dedicaba pues veían que estaba viviendo una vida mucho más plena económicamente, reitero nunca pensé en enseñar a otra persona y convertirme en un mentor, motivador y speaker, la razón fue porque cuando vino la pandemia todo el mundo quería aprender a hacer dinero online y mucha gente me estaba preguntando qué querían generar dinero igual que yo, contó. Recordó que primero enseñó a un par de sus amigos a través de un grupo de enseñanza, y en el que uno de sus vecinos experto en el desarrollo de cursos le convenció de enseñar a otras personas sobre los secretos de los inversionistas.

Así fue como desarrolló un programa de mentoría que descansa principalmente en explicar los procesos psicológicos y emocionales por los que atraviesan los inversionistas.

“Lo más importante del trading es la psicología. Yo diría que 50 por ciento es psicología, 40 por ciento de análisis técnico y 10 por ciento fundamental. Sin ese 50 por ciento de psicología, aunque tengas cubiertas las otras dos cosas, no puedes llegar a ese nivel”, explicó.