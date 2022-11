Conoce a Micho Valdes, el influencer de baile y coreógrafo profesional

El reconocido artista Micho Valdes es oriundo de Cuba y es residente actualmente en Miami, donde lidera su academia de baile “Baila con Micho”. Dicha academia ha tenido gran aceptación entre las personas de diferentes edades, pues incluso niños (desde 5 años de edad) acuden a sus clases de baile.

A pesar de que el principal enfoque de esta academia es el Cubatón, también hay personas que acuden a ella para aprender a bailar otros géneros como la salsa, bachata, folclore, merengue, hip hop, entre otros.

Micho Valdes ha tenido gran repercusión en el mundo de la música por medio de sus coreografías y bailes, ya que ha colaborado con varios artistas destacados como Marc Anthony y Gilberto Santa Rosa, así como cantantes de otros géneros tales como J Balvin, Chacal, El Micha, Cardi B, entre otros.

Parte del reconocimiento que ha obtenido Micho Valdes desde que fundó su academia de baile en 2014 es gracias a su inventiva de usar la función de los Live en Facebook. Empezaron a subir clases a través de estos Live y muchas más personas se interesaron, lo que causó que cambiaran el salón con capacidad para 30 personas a 3 salones que actualmente se llenan por completo.

Lo que se puede considerar una diferencia en esta academia de baile es que las clases se salen de los esquemas. Si bien el patrón usual es hacer bailoterapia, Micho Valdes realiza coreografías en sus clases. De hecho, la dinámica aplicada es hacer una coreografía tras otra para que la gente empiece a sudar y perder calorías.

Los consejos que Micho Valdes comparte con sus colegas

Siendo un artista desde joven, este bailarín y coreógrafo profesional comprende cómo es el mundo artístico y para lo que se deben preparar quienes se desenvuelven en este medio.

El primer consejo que comparte Valdes a todos sus colegas (especialmente los bailarines) es que a pesar de que el baile es lindo y los shows son increíbles, el tiempo de vida para un bailarín en el espectáculo es corto. Por lo tanto, aconseja que piensen dónde van a estar en 10 años y cómo prepararse para cuando inevitablemente la persona se vuelva mayor.

“Uno tiene que ir pensando qué va a pasar cuando ya, por mucho conocimiento que tengas, no seas reconocido de la misma manera a la hora de un show o un videoclip”, dijo el artista en referencia a los nuevos y jóvenes talentos que aumentan cada día.

El segundo consejo que Micho Valdes comparte con profesores o artistas en general es no darse por vencidos, aunque caigan mil veces. “Lo que no puedes hacer es rendirte, hay que ser perseverante, constante y trabajar todos los días. No hay día de descanso, sobre todo cuando quieres tener tu propio negocio.”

Por su parte, una de las cosas que más le preguntan a este bailarín y coreógrafo profesional es qué tipo de ritmo es el ideal para una persona que no baila y quiere aprender. Según comenta Valdes, a las personas que se inscriben en la academia se les recomienda empezar por las clases de salsa, la clase básica primaria de salsa donde aprenden los pasos básicos y adquieren coordinación de los pies.

Actualmente Micho Valdes cuenta con más de 3.3 millones de seguidores en su perfil de Facebook (Baila con Micho – Dance School) y más de 324.000 seguidores en su cuenta en Instagram (@bailaconmicho). Así como ha trabajado con artistas como Laura Pausini, Pitbull y se le presentó la oportunidad de darle clases de baile a David Beckham y su familia, a varios de sus estudiantes de la academia los han contratado como bailarines en vídeos musicales.