Medium Yanza Tormenta revela desafíos para los famosos en 2020

La medium Yanza Tormenta reveló para El Sol de México los desafíos que vendrán para los famosos en 2020.

Belinda

A la cantante que debutará en teatro musical como María en la obra de Hoy no me puedo levantar, le esperan días difíciles según considera Yanza. “Mucha gente no confía en ella y no va a llegar a lograr grandes cosas, va a tener que ser muy fuerte porque van a empezar las críticas peor que nunca, la veo comenzando el musical, pero no la veo que se quede del todo en el”.

Cortesía

Familia Pinal

“Definitivamente algo va a pasar, puede que debido a una enfermedad de alguno de los integrantes la familia se vuelva a reunir, no hay muerte ni casos más graves, pero hay una enfermedad que hará que cada quien tome conciencia y la familia vuelva a unirse”, explica Yanza, sobre los distanciamientos que han existido con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Foto Instagram Frida Sofía

Y añade que a pesar de que la salud de Silvia Pinal no es la mejor, “ella sólo quiere ver feliz a su familia, pueden venir situaciones con los bronquios y un problema con las varices, nada de gravedad”.

Memo del Bosque

Para el productor de televisión, que enfrenta una crisis de salud que lo ha mantenido en el hospital los últimos meses, la médium explicó que “anda en situaciones detenidas, tiene mucha depresión, ha atravesado cosas muy fuertes, está en un periodo de altas y bajas, necesita hacerse una limpieza energética, le han estado haciendo algunas cosas para poderlo tener ahí mal situaciones muy inestable”.

Foto: Instagram memodelbosquetv

Luis Miguel

“Comienza proyectos sorpresa, pueden venir cosas de situaciones de ropa, y puede hacer un dueto con alguien con quien tendrá una unión muy fuerte, pero todo esto puede pasar después de los tres primeros meses del año”, dice Tormenta.

Foto: AFP

El triángulo amoroso de Gabriel Soto

Sobre los problemas que el actor ha tenido con su exesposa Geraldine Bazán y su nuevo romance con Irina Baeva, Yanza explica que “él muestra una situación de arrepentimiento, mientras que Geraldine ya no quiere regresar con él, ella ya esta enterrando el pasado y se está dando la oportunidad para poder comenzar una nueva vida”. Irina, “está empeñada en quedarse en la relación, ella quiere hacer planes y proyectos con Gabriel, ya no veo más pleitos”.

Foto: Instagram

La gira por los 30 años de OV7

Después de la polémica causada por las diferencias con Ari Boroboy, que fue acusado de haber engañado a sus compañeros de OV7, y tras amenazar con cancelar la participación del grupo en la gira 90’s Pop Tour, la médium aseguró que “sí habrá un reencuentro, pero no con todos los integrantes, va a venir gente nueva, muchos quedaron muy desilusionados, mientras que Ari Boroboy va a pedir perdón y va a tratar de remediar las cosas para quedar bien”.

Foto: Instagram OV7

El teatro y otras predicciones

Al teatro le esperan cosas grandes, aunque según detalla “seguirá en situaciones complicadas porque la gente ha perdido el interés, aunque llegará una nueva obra al país que retomará la atención del público”. En el ámbito amoroso de la farándula Yanza asegura que se vienen “muchas desuniones”, mientras que para el pueblo mexicano le esperan días de lucha, “no tenemos que estar aguantando ciertas humillaciones, tenemos que opinar, alzar la voz, no ceder a lo que la gente nos quiere imponer, necesitamos fuerza unión perseverancia”.