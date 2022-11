Margot Robbie anuncia que su película de Piratas del Caribe ha sido cancelada

Años atrás, se anunció que estaba en desarrollo la idea una nueva cinta de Piratas del Caribe solo que estaría protagonizada por Margot Robbie, conocida por ser Harley Quinn en DC Comics, sin embargo, fue la propia actriz quien reveló que el proyecto fue cancelado de manera definitiva y nunca saldrá la luz como se tenía planeado.

Para esta producción, se pensó en iniciar una historia diferente que no estuviera conectada a las anteriores películas, además, querían darle el papel estelar a una mujer, pues en las otras entregas se lo dieron a Johnny Depp, el actor de 58 años que hace unos meses estuvo en un escándalo legal en contra de su exesposa Amber Heard.

¿Quién canceló la película de Margot Robbie?

En una entrevista para Vanity Fair, Margot Robbie habló de la cancelación de esta película, e indicó que por varios meses el equipo encargado estuvo trabajando en el concepto y la trama, pues querían que fuera distinta a las cintas anteriores.

“Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo, hace mucho tiempo, para tener más una historia protagonizada por una mujer, no totalmente dirigida por una mujer, sino solo un tipo diferente de historia”, explicó a la revista.

Luego, ella confesó que era un proyecto muy interesante y consideraba que iba a tener éxito, no obstante, al final llegó una orden, que al parecer vino de los directivos de Disney, en donde señalaron que ya no se realizaría el filme: “pensamos que hubiera sido genial, pero supongo que ellos (Disney) no quieren hacerlo", comentó.

Ella no dio más detalles acerca de los posibles motivos que inspiraron esta decisión, pero diversos portales apuntaron a que fueron cuestiones monetarias, ya que no pensaron atraer una gran audiencia porque para esta producción no estaban contemplados los actores populares de la saga.

Lo que se sabía de Piratas del Caribe 6

Piaras del Caribe es una franquicia que nació de una atracción de un parque de diversiones, la primera película se estrenó en el 2003, y llevó el nombre de La maldición de Perla Negra, debido a su éxito en taquilla, en el 2006 salió el Cofre de la Muerte, un año después ‘En el Fin del Mundo’ y en el 2011 ‘Navegando en Aguas Misteriosas’.

Por último, se estrenó La Venganza de Salazar en el 2017, esta cinta recaudó casi 800 millones de dólares, aunque no fue lo que la compañía del Ratón esperaba, por lo que decidieron cambiar de estrategia.

Margot Robbie habló de la cancelación de esta película. Foto: Disney Plus

Fue así como en el 2020 se anunció una sexta entrega, solo que la saga sería reiniciada por completo, y ya no estaría Depp como el Capitán Jack Sparrow, y tampoco ninguno de los otros personajes porque la historia comenzaría desde cero.

No se dieron muchos detalles, solo se reveló que los productores llegaron a un acuerdo con Margot Robbie para que fuera la protagonista. Ella había sido la única confirmada, pero igual se decía que podría estar Zac Efron o Emma Watson. Aunque, como lo informó la actriz de Escuadrón Suicida ya no se realizará esta cinta.

