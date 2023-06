Luz Rincón viajará este año a Tahití, Nueva Zelanda, Singapur, Tokio y China

La conductora, conferencista y travel blogger mexicana Luz Rincón recordó que en sus inicios tocó las puertas de Grupo Fórmula, lugar en donde estuvo al aire ocho años, posteriormente decidió incursionar como conferencista para escuelas, congresos, exposiciones y empresas; luego firmó un contrato con Speakers México, ya que ama conectar con la gente, ver sus reacciones, escuchar sus historias, reír y abrazarlos.

Mientras que como travel blogger su primer viaje fue a los 23 años a Cuba ahí observó el acento, la comida, la gente, las costumbres, su historia, y fue así como nació una gran curiosidad de saber que había en cada país, y desde entonces se ha dedicado a viajar. “Tengo como propósito desde el 2009 hacer un viaje largo al año, visitando nuevos países y gracias a Dios, a la vida y al universo desde entonces no he roto mi objetivo, este año nos toca: Tahití, Nueva Zelanda, Singapur, Tokio y China”. “Viajar es algo que siempre seguiré haciendo con permiso de la vida”.

“Y si tuviera que elegir me quedaría con ser conferencista, me encanta hablarle a la gente y conectar con ellos”.

Al dar una pequeña autobiografía de vida, @luzrinconram relató que desde pequeña ha sido rebelde y que jamás se queda con ganas de nada.

A los 12 años se fue de su casa, le ofrecieron tener un trabajo seguro para toda la vida y lo rechazó; renunció al amor por primera vez; se fue de su país a vivir a otro sin conocer a nadie, sin ni siquiera hablar el mismo idioma, no le importó empezar de la nada, en ese momento conoció a personas de todas partes del mundo, y ha visitado a muchas de ellas en sus países.

Desde hace 14 años jamás ha tenido un sueldo fijo; empezó hacer un programa de televisión y radio sin dinero, sin conocer a nadie, sin tener experiencia, solamente confiando en que podría hacerlo; así mismo escribió un libro; y dentro de sus próximos proyectos se encuentra producir y actuar en una serie.

“Soy una mujer bendecida, inteligente, sana, divertida, feliz y agradecida, que ha sabido capitalizar todas y cada una de las cosas que me han pasado, gracias a mi capacidad de relacionarme con los demás a través del respeto y la confianza he podido avanzar y encontrar gente siempre dispuesta a creer en mí y ayudarme”.

Al hablar sobre las bases para alcanzar el éxito, Luz Rincón dijo “Es necesario saber lo que quieres, creer en ti, rodearte de gente emprendedora con más experiencia, ser responsable, no quedar mal nunca, dar más de lo que ofreces y ser excelente resolviendo problemas”. “Por ejemplo yo después de trabajar muchos años de mi vida haciendo cosas que no me gustaban, fui mesera, Edecán, trabaje haciendo limpieza en casas, en la construcción, en el gobierno, en un Call Center, eso me llevo a replantearme si la vida realmente era eso, fue todo un proceso en una plataforma digital de 12 capítulos que tiene libros, audiolibros, videos, ejercicios, meditaciones y más para ayudar a la gente a hacer ese salto cuántico en sus vidas, y actualmente se encuentra en mi página de internet luzrincon.tv”.

Sobre los objetivos que se ha fijado para estos meses, @luzrinconram reveló “Ser feliz, alejar de mi vida todo aquello que me roba la paz, construir la vida que me merezco sin aceptar menos en todas sus vertientes, trabajar en posicionar mi campaña social en pro de la salud mental “Tiktalk, pláticas Chingonas”, donde tengo cinco influencers que hacen un talk de 11 minutos, lograr que más marcas se unan a apoyar esta campaña compartiendo los beneficios de sus productos y patrocinando a la vez que estos mensajes lleguen a más personas, tener cada vez más grandes exponentes que se sumen a la causa hablando de cosas que nunca se hablan en redes sociales como la ansiedad, la depresión, el insomnio e inseguridades para generar conciencia de que la vida tiene altibajos pero que para cada problema siempre habrá una solución, y que se vale pedir ayuda”.