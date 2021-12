Laura Zapata se queda en la raya

Laura Zapata, quien resultó ser la expulsada 16 en la semifinal de MasterChef Celebrity México, dio pie para que de los cuatro finalistas que van como contendientes en el reality, Paco Chacón, Germán Montero, Paty Navidad y Stephanie Salas, surja el triunfador la noche del 18 de diciembre próximo.

"De verdad gran cocinada, cumplieron con creces lo que nosotros esperábamos y ya tomamos una decisión de quién sale", dijo la chef Betty antes de mencionar el nombre de Laura Zapata."Me estoy poniendo nerviosa, pienso que puede ser cualquier cosa y estoy a la expectativa", reconoció la máxima villana de telenovelas.

Gossip Sale Mauricio Islas de MasterChef

"Me voy yo pero me siento bien, me siento alegre por ellos (los finalistas del concurso), pero las cosas son así, la vida es como es, te guste o no te guste", señaló. Y por supuesto, Laura se lleva el mandil blanco como semifinalista.

"Ha sido para mí muy emocionante. Dios sabe lo que hace. Ha sido un mundo maravilloso. Nunca en mi vida voy a olvidar cada momento con todos los altibajos que he sufrido tras bambalinas, con todo el apoyo de ustedes, de la gente que me quiere y está conmigo, mis compañeros. Esto ha sido algo muy grande para mí. Creo que siempre está pasando lo mejor y en este momento está pasando lo mejor. Muchas gracias. Me llevo la ovación y el aplauso de este momento. Me voy feliz".

Stephanie Salas, al estar en la tablita y entrar con calzador en la final expresó: "Me duele mucho que Lau no está, me gustaba mucho estar con ella. Viví muchas cosas con ella, es una tía para mí".

La chef Betty, Joserra, Adrián Herrera y Stovell nuevamente como invitado especial, estuvieron en el jurado de la penúltima transmisión de la cocina más famosa de México. La gran final, bajo la conducción de Rebecca de Alba, será el viernes 18 a las 19:30 horas por Azteca Uno.