Karla Breu lleva la alegría decembrina todo el año

Para la cantante Karla Breu lo más especial de la Navidad es el tiempo que uno pasa con sus seres queridos. Por ello disfruta tanto escuchar villancicos, porque de inmediato piensa en su familia, especialmente su mamá quien también es amante de las fiestas decembrinas.

Con esto en mente realizó el EP Siempre es Navidad, con el cual invita a su público a compartir tiempo con aquellas personas que los hacen sentir esa alegría todos los días del año.

“Ahora que paso todo el año separada de mis seres queridos, valoro mucho más ese tiempo con ellos. Quería transmitir la ilusión que me trae la Navidad, y dejar dicho que hay personas quienes hacen que sientas esa magia y esa ilusión, te ayudan a sentirla todo el año”, comentó en entrevista con El Sol de México.

Este material se compone de un tema de su autoría, titulado Contigo siempre es Navidad, así como tres covers de canciones populares de la época: Risas, amor, música y foquitos extraído de la obra musical La villa de Santa Claus, un medley que combina Let It Snow y Winter Wonderland, y el éxito de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You.

Con respecto a los clásicos que interpreta, señaló que, al ser tan conocidos, fue un gran desafío lograr ese toque personal. “¿Cómo sonaría la canción si fuera mía? Fue algo muy retador, porque son villancicos que me han gustado desde siempre, tuve que cambiar un poco la interpretación por el tipo de música y el sonido que elegimos”.

Al preguntarle sobre el proceso de interpretar el tema de Mariah Carey, reveló que “con esa batallamos más. Nos vimos en el estudio con mis músicos y mi productor, y probamos varias versiones. Terminamos yendo por una con un poco de jazz, fue la que más nos gustó”.

Además de la alegría decembrina, este material representa para ella el cierre de un gran año a nivel profesional, por lo que se siente satisfecha de culminar sus proyectos del 2022 con algo tan personal.

“Empezamos el año en Estados Unidos abriendo la gira de Camila, pude tocar en lugares importantes como el Dolby Theatre (donde se hacen los Oscar), tuve mi primer show en solitario en el Lunario de la Ciudad de México y formé parte de un evento en la Arena Ciudad de México. Quería cerrar el año con algo que me hiciera feliz”.

Para el próximo año espera lanzar un nuevo disco, y para prepararlo Karla continuará experimentando diferentes temáticas y sonidos. Asimismo adelantó que ya está cerrando fechas para conciertos, que dará a conocer en sus redes sociales en cuanto estén confirmadas.