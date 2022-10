Jade Kalbacher-Realtor elegida por los artistas más reconocidos en el mundo para elegir propiedades

Jade Kalbacher-Realtor es una mujer emprendedora, motivadora y energética que procede de uno de los lugares más americanos de Estados Unidos: Los Hamptons, pero tiene el alma más latina que el arroz con leche.

Su amor por la música urbana y su ética de trabajo no es un secreto por eso es la elegida por los artistas más reconocidos en el mundo de reggaetón e hip-hop para bienes raíces en Miami. En su día a día se le puede observar mostrando una casa de diez millones, corriendo veinte kilómetros, o en su clase de baile.

Al hablar de su incursión en los bienes raíces, Jade Kalbacher-Realtor contó “la verdad es que no tenía planeado entrar al mundo de bienes raíces, porque estudié finanzas en la Universidad, pero después de empezar a trabajar en finanzas, me di cuenta de que quería perseguir lo que me emocionaba, quería estar en una industria en la que yo amara trabajar”.

“Primero tenía miedo porque es una industria riesgosa, no existe un salario fijo, y mi pago es 100 por ciento basado en la comisión”. “Sabía que no iba a ser fácil, pero también que, con persistencia, todo se puede y prefiero tomar riesgos mientras soy joven y libre, después tendría 20 años en una posición fija en finanzas”. “Así que, salté”, agregó.

Jade Kalbacher-Realtor comentó que ahora observándolo a distancia no cambiaría nada de lo que decidió en esta faceta como emprendedora. “Realmente creo en la frase “todo pasa por una razón”. “No voy a mentir, había momentos difíciles, especialmente en un principio, y durante la pandemia a causa del Covid, pero todos esos obstáculos solo me hicieron más fuerte y mejor en lo que hago”.

Jade Kalbacher-Realtor reveló “en un principio no sabía cómo atraer personas interesadas en comprar, después comprendí que tenía que elaborar un network y con ayuda de mi mamá quien me aconsejo que cambiara mi estrategia bajando mis normas y comenzando desde abajo, no me gustaba en un principio la idea, pero comprendí que tenia que iniciar como todos para ir ascendiendo, entonces mi primer listing fue una casa de crack, la mostré y la vendí como si fuera una casa de diez millones; al mismo tiempo realice rentas donde mi ganancia fueron $100 dólares, a partir de ahí, cada día realicé otra cosa con el objetivo de superarme, trabajé arduamente para conseguir una cartera más amplia de compradores”.

Aunque no puede hablar mucho de las personas con las cuales ha trabajado, Jade Kalbacher -Realtor mencionó que le ha mostrado unidades a Nicky Jam; “he trabajado con Stiv de Cuarto Contacto, y alquilé el penthouse de David Guetta a un productor de música latina muy conocido”. “He trabajado con el ingeniero de sonido personal de Anuel, hecho transacciones con los nombres más grandes de Wall Street, y he hecho varias transacciones con la nueva sensación de hip hop, Rod Wave, incluso le encontré un lugar para construir su estudio de música”. “Otras personalidades incluyen a dos familias presidenciales de Latino América, y un jugador del Miami Heat”. “Hace dos meses, estuve mostrando un penthouse a Rod Wave, en Coconut Grove”.

Jade Kalbacher-Realtor explicó que al momento de vender una propiedad existen un millón de cosas a considerar, pero las dos áreas fundamentales son la valoración y el marketing. “Primero, es la valoración y los precios, y el enfoque analítico”. “Esto incluye lo que se ha vendido a su alrededor, cualquier valor agregado, como renovaciones, la tendencia de las ventas y el entorno actual del mercado”. “Una estrategia de precios correcta es primordial para vender una propiedad”. “Muchos vendedores eligen un número aleatorio que quieren sin respaldo lógico, y esta es una receta para el desastre”. “Mi experiencia en finanzas entra en juego al fijar el precio de una propiedad”. “Después de determinar un precio exacto, viene el lado creativo, el "empuje". “Para cada listado, tenemos fotografías profesionales, imágenes de drones, un video profesional curado y un plan de marketing”. “Todas estas cosas juntas, combinadas con un equipo increíble, venden la propiedad”.

Al aconsejar a los que sueñan con llegar a donde ella se encuentra, Jade Kalbacher-Realtor dijo “no escuches a nadie porque todo el mundo tiene su propia opinión que no tiene nada que ver contigo”. “Deja de contarles a todos tus planes”. “Por último, no te detengas hasta que esté hecho”.

Para terminar, Jade Kalbacher-Realtor platicó sobre sus proyectos, entre los cuales destacó Missoni Baia. “Este es un proyecto de preconstrucción que adoro”. “Es una impresionante obra maestra del condominio que viene a mi barrio: ¡Edgewater! “He vendido varias unidades de preconstrucción aquí y he visto cómo el edificio cobra vida en los últimos años”. “El desarrollador es Vladislav "Vlad" Doronin, que también es el presidente de Aman”. “Este será su primer proyecto completado en Miami y ha elegido Edgewater, uno de los barrios más prometedores de la ciudad”. “La marca de Missoni le da al estilo de construcción y una identidad única”. “Tiene unas vistas en el agua fenomenales de la bahía de Biscayne y el horizonte de Miami, dos piscinas para tomar el sol todo el día, y viene con una membresía gratuita al club de playa durante los dos primeros años”. “¡Definitivamente uno de mis edificios favoritos en Miami!”.

Al igual el edificio Bentley Residences, que garantiza una vida de primera frente al mar, el cual se encuentra teniendo un gran auge, ya que todas las residencias tienen una piscina súper exclusiva y se accede de forma cómoda en automóvil hasta las puertas de la unidad.