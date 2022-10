Kany García ofrece concierto en León dedicado a la inclusión

La puertorriqueña Kany García fue la encargada de cerrar el mes de octubre con su concierto en el foro del lago que llenó con la sensibilidad que la caracteriza.

La cantante apareció en el escenario a las 9:25 de la noche, entre el aplauso de sus más de 1500 de seguidores que ya la esperaban.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

VOZ A LA DIVERSIDAD

“La libreta”, fue el tema con el que arrancó y desde un inicio dejó claro que más allá de una asignatura pendiente el venir a León, quería reconocer al público que la sigue y los quería hacer sentir orgullosos e inclusivos.

“Ojalá que la gente que sigue mi música al mismo tiempo represente lo que es la sociedad. Gente de la comunidad LGTB, indígenas, gente de cualquier tipo de identidad, de tipo de raza. La gente debe saber que la importancia del ser humano no está en lo que vemos. Son gente que sufre y padece”, expresó.

En la noche el amor fluyó desde que Kany García llegó al escenario en una noche de complicidad con “Cuando se va el amor”, “Que te vaya mal”, le pusieron sabor en la noche entre las sonrisas de la boricua con su público, todo el tiempo trató de estar lo más cerca posible.

MARAVILLOSO DOMINGO

“Una maravillosa noche de domingo con un clima perfecto en un lugar que no se puede pedir absolutamente nada más en este espacio tan maravilloso y por si fuera poco de un público ávido”, así dio la bienvenida.

En las primeras filas la sorprendieron con una bandera de Puerto Rico, detalle que agradeció expresando su cariño.

“Por el lugar en el que estoy me cuesta mucho mirar a la cara y poder reconocer la gente que está, pero uno debe dejarse llevar por lo que siente en el corazón ¡Gracias!”.

En cada tema aprovechaba para comentar algo de la letra entre su frases dijo que en el amor y el desamor puede haber felicidad, alegría, dolor, miedo y emoción, todo es un proceso de conocerse y otro de aprender a desconocerse y tratar de olvidarse que al final, hay una cosa que debe quedar clara: recordar cuál es el amor que merecemos.

La noche siguió su curso con “Lo que en ti veo”, “Bailemos un blues” y “Para volver amar”, esta última coreada a todo pulmón.

En una de sus tantas charlas con su público explicó que hace mucho llevaba una relación con León que había visitado innumerables veces, pero esta ocasión era perfecta.

SE CONFIESA

“Muchas veces lo que les han metido en la cabeza desde niños es que todos tenemos que hacer las mismas cosas y no es así. No hay nada más bonito que la diversidad y no hay nada mejor que hacernos grandes ante lo que no entendemos o ante lo que nos explicaron de una manera”.

Una velada musical colmada de sentimientos que se pasearon y llegaron a su clímax con “Confieso”, dedicada a los seres humanos que se han adelantado.

Kany, siguió con su talento y voz dejando claro que el amor no tiene color, “Demasiado bueno”, “Mi plan de vida”, “Se y “Remamos”, sonaron, con lo que anunció su despedida, no sin antes corresponder a cada fan que le aventaba algún piropo “Mi amor yo te quiero más a ti”.

“León, Guanajuato si supieras lo que siento por ti”, refirió al ver cómo la gente trataba de estar lo más cerca posible de ella.

UN CONCIERTO QUE SIEMPRE SOÑÓ

Señaló que siempre soñó con esa noche que esta primera cita se diera de esta forma como se merece su público.

“Búscame” y “Me quedo sola”, “La siguiente”, tema que estrenó hace unas semanas con Christian Nodal, se despidió.

Pero minutos después regresó para complacer con “DPT” y finalizar con un cariñoso mensaje “¡Gracias por tanto cariño, gracias por esta noche, gracias por tanto amor!”, se despidió del escenario a las 10:56 pm.

LA FRASE