Gilby Clarke, ex guitarrista de Guns N' Roses se presentó por primera vez en León

Continuar con una carrera artística, después de formar parte de una banda tan emblemática como Guns N’ Roses, no es nada fácil. Para prueba de esto el ex guitarrista Gilby Clarke, que se presentó por primera vez en León la noche del jueves en un recital muy íntimo en el Red Mosquito, la catedral del rock en la ciudad.

Esta presentación forma parte de su tour México 2022 en la que solo visitará cuatro ciudades: Ciudad de México, León, Guadalajara y Tijuana.

De muy buen humor, el músico, quien formó parte del grupo de Axl Rose y Slash, durante la etapa del tour “Use your illusion” entre principios y mediados de los 90 y su estancia fue de tres años, etapa que marcó su carrera.

El baterista estuvo acompañado por otros destacados colegas que le dieron un toque “100% rockstar” a la noche.

ALINEACIÓN

En la batería el ex White Lion, Troy Patrick Farrell; en los teclados el también ex GNR, Teddy Andreadis, y en el bajo E.J. Curse.

Durante hora y media, Gilby repasó lo mejor de su discografía como solista, destacando canciones veloces y electrizantes como “Tijuana jail”, “Born to lose” y “Cure me or kill me”.

El público se mostró efusivo y al término de cada canción gritaba, coreaba el nombre del guitarrista y levantaba su vaso para brindar.

Al finalizar el set de Clarke, The Appetites se apoderaron del escenario. Esta banda tributo a Guns N Roses resultó un “clon” de los originales debido a su detallada caracterización, ejecución musical y movimientos.

Ellos interpretaron los mejores éxitos de Axl, Slash y Duff, transportando al público del Bajío a una noche llena de recuerdos y energía.

El público partió del concierto bastante complacido a pesar de que fuera jueves, corearon cada uno de los temas de Clarke y sus invitados.

Como detalle de sus seguidores mexicano en su cuenta oficial de Instagram presumió que en la Ciudad de México le regalaron una figura de él hecha a mano.