GIFF abre convocatoria para películas nacionales e internacionales

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) anuncia su vigesimoséptima edición y abre su convocatoria para recibir producciones cinematográficas a nivel mundial.

En 2023 se recibieron 4 mil 65 películas provenientes de 141 países, incluyendo 929 de los 32 estados de México. En la pasada edición se proyectaron 218 cintas, 145 de ellas como parte de la Selección Oficial y el resto se proyectaron en las ya tradicionales secciones especiales fuera de competencia: Locura de Medianoche, Niños en Acción y Cine entre Muertos. Estos resultados colocan la convocatoria como una de las más exitosas para un festival de cine en Latinoamérica.

Una vez más, los organizadores lanzaron el llamado a cineastas mexicanos y del mundo entero para que inscriban sus películas, desde el día de hoy y hasta el 1 de abril, dentro de las categorías en competencia: Largometraje Documental y Ficción, Cortometraje Ficción, Documental, Animación, Experimental, Guanajuato y Realidad Virtual. La convocatoria ya está disponible en la plataforma FilmFreeway (https://filmfreeway.com/GIFFMX). La inscripción es gratuita para cineastas mexicanos. Cada categoría tendrá diversos premios a los cuales podrán aspirar los proyectos inscritos —además, el Festival es nominador a los Premios Oscar.

Como parte de sus alianzas internacionales, este año el GIFF lanzará su convocatoria a nivel internacional en los festivales de cine de Rotterdam y Berlín, en los cuales estará presente la fundadora y directora Sarah Hoch. Como parte de su alianza con el Festival de Róterdam, GIFF selecciona a cineastas mexicanos para ser parte del taller Rotterdam Lab, donde reciben asesorías sobre coproducción internacional, festivales y mercados, además de desarrollo en redes de trabajo profesionales para potenciar el éxito de sus proyectos fílmicos.





Los organizadores lanzaron el llamado a cineastas mexicanos y del mundo entero. | Foto: El Sol del Bajío





También este año tendrán la participación en el Rotterdam Lab de Franco Bautista, productor chihuahuense y cofundador de Casa Vermella, productora especializada en desarrollo de proyectos y cine documental. Su experiencia abarca producciones internacionales como Lady in the Lake de Apple TV y Holland, Michigan de Amazon Prime.

Ha trabajado en producciones mexicanas como Norte (Mejor Largometraje Documental Mexicano en GIFF 2023 y Mención Honorífica en DocsMX) y Apnea, Selección Oficial en los festivales de cine de Guanajuato, Morelia, Bengaluru, La Habana y Huelva. Actualmente trabaja en la preproducción de su ópera prima como director: Rosaleswood: el cine perdido de Chihuahua. El 53º Festival Internacional de Cine de Róterdam se llevará a cabo del 25 de enero al 4 de febrero.





Este año el GIFF lanzará su convocatoria a nivel internacional en los festivales de cine de Rotterdam y Berlín. | Foto: El Sol del Bajío





Como parte del programa de residencias creativas en colaboración con el Medienboard Berlin-Brandenburg y el Instituto Goethe de México, el cineasta Gregory Oke (director de fotografía de la aclamada película Aftersun), originario de Reino Unido y residente en Alemania, vivió en San Miguel de Allende entre octubre y diciembre de 2023. Actualmente desarrolla un largometraje que espera rodar en Berlín en 2025.

“Conocí a mucha gente maravillosa y vi excelentes películas en funciones organizadas por GIFF. También conocí a compañeros cineastas maravillosos, tuve la oportunidad de ver películas en la playa con una audiencia abarrotada en el Puerto de Chacala en la primera colaboración con GIFF. En general, mi estancia en México fue productiva. Estoy muy agradecido con GIFF por la oportunidad y espero volver pronto al festival", compartió Oke.

Por su parte, el mexicano Samuel Kishi, director de Somos Mari Pepa y Los lobos, viajó a Berlín para adquirir conocimientos que le permitirán desarrollar mejor su siguiente proyecto.

“Todas las experiencias acumuladas, desde los maravillosos talleres, las pláticas y la retroalimentación con los compañeros, vivir en un país en el que no estoy familiarizado con el idioma, los choques culturales, la soledad y los momentos de reflexión en esta residencia, me sacaron de mi zona de confort. Creo que fui a tomar decisiones importantes, no sólo con mis proyectos, también con mi vida, y a encontrarme como artista”, comentó Kishi.

Además entre los años 2013 y 2023, GIFF ha becado a 22 cineastas mexicanos en el Rotterdam Lab, al mismo tiempo que ha hecho lo propio con otros 23 cineastas en la Residencia Artística Guanajuato/Berlin 24/7. Pablo Zimbrón (productor de Selva trágica), Victor Léycegui (productor de Huachicolero), Paulina Villavicencio (productora de Huesera), Joaquín del Paso (director de El hoyo en la cerca), Julio Hernández Cordón (director de Te prometo anarquía) y Edgar Nito (director de Huachicolero) son sólo algunos de los nombres destacados entre los participantes en los diez años de estas alianzas internacionales.

Para más detalles pueden consultar www.giff.mx.