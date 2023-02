La venezolana Genesis Medina Mendoza conquista como influencer, madre y modelo fitness

Lo único constante en la vida son los cambios, y con ellos viene la necesidad de evolucionar para adaptarse. En el caso de Genesis Medina Mendoza, su carrera como influencer y modelo fitness evolucionó cuando se convirtió en madre para ser también una creadora de contenido de familia.

Medina nació en Caracas – Venezuela, pero ahora está radicada en Estados Unidos donde vive junto con su esposo y su hija de 3 años. Considerando los cambios en su vida, la influencer pasó de fitness a madre, esposa y empresaria.

Según comenta Genesis Medina Mendoza, desde pequeña le inculcaron hacer deportes y mantenerse activa, por lo que practicó atletismo, natación y escalada de paredes artificiales. Teniendo este gusto por los deportes avanzó a ser una persona con rutinas y buenos hábitos para estar en forma y ser saludable.

Durante este tiempo, la actual influencer y modelo vio la importancia de las redes sociales y decidió compartir contenido fitness para animar a sus seguidoras a cambiar desde adentro hacia afuera. “Vernos bien físicamente nos ayuda a sentirnos más seguras y de esa manera poder brillar con actitud en todo lo que nos propongamos”, agrega Medina.

El sedentarismo y la falta de tiempo son los dos adversarios que suelen causarle problemas a sus seguidoras, y la influencer expresa que hay que crear hábitos saludables para encontrar esa motivación a seguir.

“No existe mejor refugio que el deporte. Te hace crear hábito, te motiva, te impulsa y por lo tanto logras mejores resultados”, expresa Medina. Asimismo, menciona que siempre hay que exigirle más al cuerpo y que el deporte es salud. “Nunca permitas que te digan que no lo puedes lograr”, agrega.

Cuando hace 3 años Genesis Medina Mendoza se convirtió en madre, su vida y rutina diaria cambió por completo. Sin embargo, la influencer comenta que planificó el momento para ser madre junto con su esposo para asegurarse de que podrían dedicarle todo el tiempo necesario a su hija.

Medina afirma que equilibrar su vida como madre, esposa, influencer y empresaria ha sido fácil para ella. “Cada una de estas etapas las planifiqué”, asegura la influencer.

Para las mujeres o madres que en ocasiones se excusan afirmando que no tienen tiempo, Medina piensa que todo se puede lograr con planificación. “Yo pienso que todo se puede lograr con mucho equilibrio, siempre y cuando nos sepamos organizar y hacer todo lo que nos haga feliz”, indica.

No obstante, Genesis Medina Mendoza comprende que hay situaciones en las que una madre no puede salir de casa y acudir al gimnasio, así que tiene planeado un regalo para ellas. “Quiero crear mi propia marca de licras deportivas y crear un canal en YouTube de rutinas de ejercicios en casa para todas esas madres que no tienen tiempo de ir al gym”, revela Medina.

Por otro lado, la influencer planea seguir creciendo financieramente para ofrecerle un mejor futuro a su hija. “Con tan solo 3 años de edad ya le estoy inculcando que haga actividades físicas como el ballet y la gimnasia rítmica”, agrega.

Genesis Medina Mendoza expone que quiere crear más contenido de “mamá y yo” en el mundo fitness, ya que Medina sabe por experiencia que puede resultar difícil –pero no imposible– hacer ejercicios siendo madre. “En mi opinión, los niños que practican deporte tienen más disciplina”, concluye la influencer y madre.